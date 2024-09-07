دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تدين قتل المتضامنة عائشة نور إيزغي برصاص الاحتلال جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN-أعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، عن إدانتها الشديدة للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد المتضامنة الأميركية من أصول تركية عائشة نور إيزغي (26 عاما)، خلال مشاركتها في احتجاج سلمي ضد التوسع الاستعماري في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت الدائرة، في بيان، إن استهداف المتضامنين الدوليين والمدنيين الفلسطينيين بالرصاص الحي في إطار سياسات الاحتلال القمعية يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضافت: هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والإنسانية للناشطين والمتضامنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات مقتل الناشطة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.

وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين والمتضامنين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف التوسع الاستعماري، الذي يهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها.