دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تدين قتل المتضامنة عائشة نور إيزغي برصاص الاحتلال جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN-
أعربت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، عن إدانتها الشديدة للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد المتضامنة الأميركية من أصول تركية عائشة نور إيزغي (26 عاما)، خلال مشاركتها في احتجاج سلمي ضد التوسع الاستعماري في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقالت الدائرة، في بيان، إن استهداف المتضامنين الدوليين والمدنيين الفلسطينيين بالرصاص الحي في إطار سياسات الاحتلال القمعية يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت: هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والإنسانية للناشطين والمتضامنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات مقتل الناشطة، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة.
وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين والمتضامنين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف التوسع الاستعماري، الذي يهدد أمن وسلامة المنطقة بأكملها.
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