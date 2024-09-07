شؤون المغتربين: قتل الاحتلال المتضامنة عائشة إيزغي يهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- نعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة الأممية عائشة نور ايجي التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتها، يوم أمس، في مسيرة سلمية ضد الاستعمار، في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأكدت الدائرة، في بيان، ان القتل العمد للمناضلة الأميركية ذات الأصول التركية يؤكد على وحشية وعنف الاحتلال بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وبحق كل من يقف في وجه الجبروت والإرهاب الإسرائيلي.
وأشارت إلى هذه الجريمة تهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحذرة من مخططات الاحتلال، واعتداءاته الممنهجة، والمستمرة.
وطالبت الدائرة بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.
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