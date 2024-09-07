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شؤون المغتربين: قتل الاحتلال المتضامنة عائشة إيزغي يهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين

9/7/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- نعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة الأممية عائشة نور ايجي التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتها، يوم أمس، في مسيرة سلمية ضد الاستعمار، في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأكدت الدائرة، في بيان، ان القتل العمد للمناضلة الأميركية ذات الأصول التركية يؤكد على وحشية وعنف الاحتلال بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وبحق كل من يقف في وجه الجبروت والإرهاب الإسرائيلي.

وأشارت إلى هذه الجريمة تهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحذرة من مخططات الاحتلال، واعتداءاته الممنهجة، والمستمرة.

وطالبت الدائرة بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير.

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