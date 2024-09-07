صيف 2024 الأكثر حرارة على الأرض

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- Khaberni) خبرني - كان صيف عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض، ما يزيد من احتمالية أن ينتهي هذا العام باعتباره الأكثر دفئا منذ بدء القياس، حسبما أوردت خدمة المناخ الأوروبية "كوبرنيكوس".
وإن كان هذا يبدو مألوفا، فذلك لأن الأرقام القياسية التي حطمها العالم تم تسجيلها العام الماضي فقط في حين يستمر تغير المناخ الناجم عن النشاطات البشرية - مع دفعة مؤقتة من ظاهرة النينيو - في زيادة درجات الحرارة والطقس المتطرف، وفقا لعلماء.
بلغ متوسط درجات الحرارة في الشطر الشمالي من الأرض خلال الصيف - يونيو ويوليو وأغسطس - 16.8 درجة مئوية. وهذا أعلى بمقدار 0.03 درجة مئوية من الرقم القياسي المسجل عام 2023، وفقا لكوبرنيكوس.
تعود سجلات كوبرنيكوس إلى عام 1940، لكن السجلات الأميركية والبريطانية واليابانية، التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، تظهر أن العقد الماضي كان الأكثر حرارة منذ إجراء القياسات المنتظمة وربما منذ حوالي 120 ألف عام، وفقا لبعض العلماء.
أغسطس 2024 و2023 كانا أكثر شهور أغسطس حرارة على مستوى العالم عند 16.82 درجة مئوية.
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