وصايا القائد.. ميثاق شرف

المميزات العشر التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلق عليها «مميزات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي»، تصلح في جوهرها لأن تكون ميثاق شرف ومدونة سلوك لما يجب أن يكون.

فلا شك أن مواقع باتت مرتعاً خصباً لضعاف النفوس ممن يهرفون بما لا يعرفون، ويثرثرون بقصص وحكايات لا تستقيم مع قيم المجتمع الأصيلة وتقاليده العريقة.

لقد لخّص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تدوينته ما ينبغي أن يتحلّى به الشباب فيما يطرحونه على الفضاء العام، ساعياً إلى تقديم نموذج مثالي للمواطن الإماراتي الواسع الاطلاع والمعرفة؛ والملمّ تماماً بالموضوع الذي يتحدث فيه، بلغة راقية يبتعد فيها عن السباب والقدح وكل ما يخدش الحياء في الحديث.

ولعلّ الحفاوة التي قوبلت بها كلمات القائد الذهبية تؤكد أن الكل ضجّ من سلوك الخارجين على قيم وتقاليد مجتمعاتنا وأخلاقياتها، وأنه قد آن الأوان للتصدي بحزم لكل من يعبث بأمن أوطاننا.

ومن هذا المنطلق تقع على أصحاب الضمائر الحية مسؤولية التحرك لردع الذباب الإلكتروني، وفضح أضراره وأخطاره على المجتمعات والسلم الاجتماعي.

التفاعل مع ما قاله القائد لم يكن محلياً فقط؛ بل وخليجياً أيضاً، فقد عانت المنطقة كثيراً من هذا النوع من البشر الذي يخلّ بكل الأعراف ويسعى للفساد ويهدم الكثير من القيم الموروثة.

وللإنصاف؛ فإن الإماراتيين كانوا دوماً نموذجاً في الالتزام بالمعايير الاجتماعية، وفي تنفيذ تعليمات قيادتهم الرشيدة، فنجدهم يتبارون لتأكيد الانتماء والولاء لوطنهم من خلال الحرص على نشر السلام والصفاء بين أفراد المجتمعات.

إن عالم الشبكة العنكبوتية فسيح وفضاءها يمكن أن يكون مسرحاً للتعارف وتلاقي الأفكار البناءة، وأداة تثقيف وتنوير دون إسفاف أو ترويج للمعاني الهابطة والسعي الخبيث لشق الصفوف وإفشاء روح التعصب البغيض، وتجاهل القواسم المشتركة التي تجمع بين بني البشر على وجه العموم، وأبناء المنطقة الخليجية على وجه الخصوص.

أتمنى أن ننتهز الفرصة وحالة الزخم الراهنة لمحاصرة العناصر الضارة وأصحاب الأفكار المدمرة، وأن نحسن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر كل ما هو جاد ومفيد، مع إيماننا المطلق بحتمية التطور وأهميته وضرورة مواكبتنا للعصر وأدواته التقنية.

لا يمكن أن نغفل ما أحدثته مواقع التواصل من تأثير بالغ الخطورة في سلوكيات الأفراد، وانعكاس ذلك على المجتمعات وعلى العلاقات حتى داخل الأسرة الواحدة، وإذا كنا جادين بالفعل في وضع حد لما نعانيه من فوضى الشائعات الهدامة والأفكار الخبيثة التي تملأ الفضاء الإلكتروني، ينبغي علينا الإسراع في وضع آليات لتطبيق نصائح القائد دون إبطاء.