البيت الأبيض يطالب بالتحقيق في مقتل أمريكية في الضفة الغربية

طالب البيت الأبيض الأمريكي، أمس، إسرائيل بالتحقيق في حادث مقتل أمريكية في الضفة الغربية.

وقالت كارين جان، بيير المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن «تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على المزيد من المعلومات وطلبت إجراء تحقيق في الحادث»، معربةً عن صدمتها العميقة إزاء وفاتها المأساوية.

وقال الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نشعر بالأسف إزاء هذه الخسارة المأساوية». وأضاف: «أهم شيء يجب فعله هو جمع الحقائق»، مشيراً إلى أن الإجراءات والاستنتاجات «ستستند إلى الحقائق».

وأدانت تركيا وقطر مقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد الاستيطان في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة أمريكية لقيت حتفها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وذكر تقرير الوكالة، نقلاً عن مصادر طبية، أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة

بإصابتها الحرجة في الرأس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.

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