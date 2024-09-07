امتحان مفاضلة لطلبة (الثانوية العامة العربية) اليوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعقد وزارة العالي والبحث العلمي السبت، امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتقدم للامتحان الذي يبدأ في تمام الساعة الـ10 صباحا، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 12 ظهرا، 373 طالبا وطالبة، ويعقد في الجامعة الأردنية.

ويغطي امتحان المفاضلة المواد العلمية: "الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات".

ولفتت الوزارة الى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية يكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مبينة أن الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

وأكدت الوزارة أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـة المفعول أو جواز سفر، كما يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة منه.

وأضافت، يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم استدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول، ولكن لا يوجد تساوي معدله مع طلبة آخرين.