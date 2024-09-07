مركبة الفضاء «ستارلاينر» تعود إلى الأرض دون طاقمها

غادرت مركبة الفضاء "ستارلاينر" التي أنتجتها شركة "بوينغ"، محطة الفضاء الدولية، أمس، متجهة إلى كوكب الأرض بدون طاقم، وذلك في أعقاب العديد من المشكلات الفنية، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، نقلاً عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقالت "ناسا" إن المركبة "ستارلاينر" غادرت محطة الفضاء الدولية أمس الجمعة في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء (2204 بتوقيت غرينتش)، بعد قضاء ثلاثة أشهر في الفضاء، وإن من المقرر أن تهبط في ميناء "وايت ساندز" الفضائي في نيومكسيكو بعد رحلة تستغرق ست ساعات.

وظل رئدا الفضاء باري ويلمور، وسوني ويليامز، اللذان سافرا إلى المحطة الدولية على متن "ستارلاينر" في يونيو الماضي، وكان من المفترض أن يظلا مدة أسبوع واحد، عالقين في الفضاء في أعقاب العديد من المشكلات الفنية التي تعرضت لها المركبة.

وأرجع بيل نيلسون رئيس وكالة "ناسا" سبب إعادة المركبة "ستارلاينر" إلى الأرض بدون طاقمها إلى المخاوف على سلامتهما.

ومن المقرر أن يعود رائدا الفضاء ويلمور وويليامز إلى الأرض في فبراير 2025 على متن الكبسولة دراغون، التي تنتجها شركة "سبيس إكس" والتي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 24 سبتمبر الجاري على أقرب تقدير.

وتم استبعاد اثنين من رواد الفضاء في ناسا من عملية إطلاق الكبسولة لإفساح المجال أمام عودة ويلمور وويليامز على متنها في رحلة العودة.