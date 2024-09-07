ورقة تتسبب في هبوط طائرة هندية اضطرارياً بتركيا

أعلن مسؤولون أتراك أن طائرة تابعة لشركة فيستارا إيرلاينز الهندية هبطت اضطرارياً، أمس، نحو الساعة 4:30 مساء (1330 بتوقيت غرينتش) في أرضروم شرقي تركيا، بعد العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها «قنبلة على متن الطائرة».

وذكر الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور على منصة «إكس»، أن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب وما زالا يفتشان الطائرة، مضيفاً أن إجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.

وقال متحدث باسم فيستارا: «جرى تحويل رحلة فيستارا يو.كيه 27 إلى تركيا، بعد أن أقلعت من مومباي في طريقها إلى فرانكفورت، بسبب مخاوف أمنية لاحظها طاقمنا في أثناء وجودهم على متن الطائرة»، مؤكداً أن الطائرة هبطت في أرضروم.

وأضاف المتحدث: «وفقاً للبروتوكول، أُخطرت السلطات المعنية على الفور، وبدأنا تعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية لاستكمال عمليات التفتيش الأمنية الإلزامية».

وقال وزير النقل، عبد القادر أورال، لمحطة إخبارية، إن السلطات لم تعثر على متن الطائرة بعد على أي شيء يمكن الاشتباه في كونه قنبلة أو يشكّل تهديداً.

وأضاف أن وقف حركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار أرضروم جرى تمديده حتى الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي بسبب الحالة الطارئة، بعد أن كان مقرراً حتى الساعة التاسعة مساء.