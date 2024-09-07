شرطة دبي تنقذ سائقاً تعطل مُثبت السرعة في مركبته فجأة

تمكنت الدوريات المرورية بالتعاون مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، من إنقاذ سائق تعطل مُثبت السرعة في مركبته بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن قدم بلاغاً إلى المركز على الرقم 999، مُطالباً بسرعة مساعدته لعدم قدرته على التعامل مع الموقف.

واستطاعت الدوريات المرورية وبفضل الانتشار الأمني في إمارة دبي، من سرعة الاستجابة مع بلاغ السائق، والوصول إلى مركبته في دقائق معدودة، والعمل على إيقافها بالاستعانة بدورية سبقت المركبة وتولت مهمة إيقافها تدريجياً، ما أسهم في منع وقوع حادث سير.

وتفصيلاً، قال اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، إن الدوريات المرورية تلقت بلاغاً من مركز القيادة والسيطرة يفيد بوجود مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد جسر إكسبو بالاتجاه إلى أبوظبي، وأن سائقها غير قادر على التحكم فيها بسبب تعطل مُثبت السرعة بشكل مفاجئ.

وأضاف: على الفور انتقلت الدوريات المرورية إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشاهدت المركبة، فتدخلت بسرعة للتعامل مع الموقف بسبب الخطورة البالغة التي قد تتسبب فيها المركبة، خاصة وأنها تسير على شارع سريع، وعملت الدوريات على تأمين محيطها من مختلف السيارات، وتشغيل لوحات لتنبيه مستخدمي الطرق ثم طمأنت سائق المركبة الذي كان في حالة ارتباك شديد، إلى أن تدخلت إحدى الدوريات من الأمام وبدأت بعملية إيقاف تدريجي للمركبة، فيما تولت الدوريات الأخرى تأمين خط السير خلف المركبة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، ضرورة تحلي السائقين الذين يتعرضون لمشكلة تعطل مُثبت السرعة بالهدوء وعدم الخوف، والتأكد من ربط حزام الأمان، وتشغيل مصابيح التنبيه والمصابيح الأمامية والاتصال على رقم 999، وشرح الحالة بالتفصيل.

وأكد أن هناك خطوات يجب على السائق اتباعها في حال تعطل مُثبت السرعة، تتمثل في وضع ناقل الحركة على وضعية (N) وإطفاء المحرك، وإعادة تشغيله مرة أخرى، وفي حال أخفقت المحاولة، الضغط بقوة على المكابح باستمرار حتى تتوقف السيارة، وفي حال فشل هذه الخطوة تُرفع المكابح اليدوية تدريجياً مع الإمساك بمقود السيارة، وإذا فشلت المحاولات كلها يجب تحريك ناقل الحركة بين وضعية (N) إلى (D) باستمرار، وفي حال نجاح إحدى الطرق السابقة قبل تدخل الدورية، يجب إيقاف المركبة خارج الطريق.

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