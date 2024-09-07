مؤسس «تلغرام» يتعهد بمعالجة أوجه انتقاد مراقبة المحتوى

تعهد بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، بمعالجة أوجه انتقاد مراقبة المحتوى.

وأوضح دوروف، أمس، أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجَّهة إليه فيما يتعلق بمراقبة المحتوى، مشيراً إلى أنه سيزيل بعض الخصائص التي أسيء استخدامها في أنشطة غير قانونية.

وكتب، في رسالة على التطبيق لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 12.2 مليون مشترك: «99.999 بالمئة من مستخدمي تلغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بكاملها، مما يعرّض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر».

وأضاف: «لذا؛ نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تلغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة».

ولم يوضح دوروف أي تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك، لكنه قال إن التطبيق أوقف بالفعل إمكانية تحميل الوسائط إلى أداة تدوين منفصلة «يبدو أن جهات مجهولة أساءت استخدامها».

كما ألغى التطبيق ميزة «الأشخاص القريبين» التي لا تُستخدم كثيراً، ولكن «كانت بها مشكلات تتعلق بالروبوتات والمحتالين»، وسيتيح بدلاً من ذلك أنشطة مشروعة وموثوقة في محيط المستخدمين.

وهذه التغييرات هي الأولى التي يعلن عنها دوروف منذ اعتقاله الشهر الماضي في فرنسا، واستجوابه لمدة أربعة أيام، قبل إخضاعه لتحقيق رسمي وإطلاق سراحه بكفالة.

وفي منشور سابق أول من أمس، قال دوروف إن التطبيق ليس مثالياً، «لكن مزاعم بعض وسائل الإعلام بأن تلغرام أشبه بجنة للفوضويين غير صحيحة على الإطلاق»، مؤكداً أنه يتم حذف ملايين المنشورات والقنوات المؤذية يومياً.

وقال إن التحقيق في فرنسا كان مفاجئاً؛ لأن السلطات الفرنسية كان بوسعها أن تتواصل مع ممثل تلغرام بالاتحاد الأوروبي، أو معه شخصياً، وتوضح ما لديها من مخاوف.

وأضاف: «ذا كانت هناك دولة غير راضية عن خدمة تقدم عبر الإنترنت، فالممارسة المعمول بها هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها».