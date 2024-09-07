ورقة في مرحاض طائرة هندية تدفعها للهبوط اضطراريا في تركيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هبطت طائرة هندية في تركيا، إثر العثور على ورقة في المرحاض، أثارت القلق بسبب الكلمات التي كانت مدونة عليها.
وقال حاكم مدينة أرضروم بشرق تركيا إن التهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة فيستارا إيرلاينز الهندية كان كاذبا.
وقال مسؤولون أتراك إنه تم العثور على ورقة في المرحاض مكتوبا عليها "قنبلة على متن الطائرة" مما دفع خبراء المفرقعات إلى تفتيش الطائرة وإجلاء 234 راكبا و13 من أفراد الطاقم.
وقال متحدث باسم فيستارا إن الرحلة يو.كيه 27 أقلعت من مومباي بالهند في طريقها إلى فرانكفورت بألمانيا ولكن جرى تحويل مسارها بسبب "مخاوف أمنية". وهبطت الطائرة في أرضروم في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).
وقال حاكم أرضروم مصطفى تشفتشي للصحفيين في المطار: "أكملنا جميع عمليات البحث والفحص بحلول الساعة 23:30. ونتيجة للعمل الذي قمنا به وجدنا أن التحذير بوجود قنبلة لا أساس له من الصحة".
وأضاف أنه تم أيضا رفع التعليق الاحترازي للهبوط والإقلاع في المطار بعد اكتمال عمليات التفتيش.
وتابع "ستتمكن الآن جميع الرحلات القادمة أو المغادرة من إقليمنا من الطيران بكل ارتياح".
وقالت شركة فيستارا إيرلاينز في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إن الركاب وأفراد الطاقم والطائرة حصلوا على موافقة أجهزة الأمن وتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة.
وأضافت أنها سترسل طائرة بديلة إلى تركيا بحلول الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي اليوم السبت لنقل الركاب إلى فرانكفورت.
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