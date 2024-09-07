ورقة في مرحاض طائرة هندية تدفعها للهبوط اضطراريا في تركيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - هبطت طائرة هندية في تركيا، إثر العثور على ورقة في المرحاض، أثارت القلق بسبب الكلمات التي كانت مدونة عليها.

وقال حاكم مدينة أرضروم بشرق تركيا إن التهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة فيستارا إيرلاينز الهندية كان كاذبا.

وقال مسؤولون أتراك إنه تم العثور على ورقة في المرحاض مكتوبا عليها "قنبلة على متن الطائرة" مما دفع خبراء المفرقعات إلى تفتيش الطائرة وإجلاء 234 راكبا و13 من أفراد الطاقم.

وقال متحدث باسم فيستارا إن الرحلة يو.كيه 27 أقلعت من مومباي بالهند في طريقها إلى فرانكفورت بألمانيا ولكن جرى تحويل مسارها بسبب "مخاوف أمنية". وهبطت الطائرة في أرضروم في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).

وقال حاكم أرضروم مصطفى تشفتشي للصحفيين في المطار: "أكملنا جميع عمليات البحث والفحص بحلول الساعة 23:30. ونتيجة للعمل الذي قمنا به وجدنا أن التحذير بوجود قنبلة لا أساس له من الصحة".

وأضاف أنه تم أيضا رفع التعليق الاحترازي للهبوط والإقلاع في المطار بعد اكتمال عمليات التفتيش.

وتابع "ستتمكن الآن جميع الرحلات القادمة أو المغادرة من إقليمنا من الطيران بكل ارتياح".

وقالت شركة فيستارا إيرلاينز في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إن الركاب وأفراد الطاقم والطائرة حصلوا على موافقة أجهزة الأمن وتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة.

وأضافت أنها سترسل طائرة بديلة إلى تركيا بحلول الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي اليوم السبت لنقل الركاب إلى فرانكفورت.