الولايات المتحدة تشدد على أنها ستواصل مساعي الحل الدبلوماسي في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 9 (كونا) -– شددت الولايات المتحدة اليوم الجمعة على أنها ستواصل مساعيها للدفع بمفاوضات وقف إطلاق النار في السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين "إن الوضع في السودان محفوف بالمخاطر وإن الولايات المتحدة استخدمت العقوبات ضد مرتكبي هذا الصراع".
وأضافت جون بيير أن واشنطن "ستستمر في دفع جميع الأطراف نحو التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي".
واحتصنت جنيف منتصف أغسطس الماضي محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان برعاية أمريكية وسعودية مشتركة وبحضور الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
وشهدت المحادثات مشاركة قوات الدعم السريع لكن الحكومة السودانية لم تستجب ووضعت مجموعة من الشروط من أجل المشاركة.
ويحتدم القتال في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وقد تسبب هذا النزاع في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص كما تسبب في مواجهة أكثر من نصف السودانيين انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب ما تقوله الأمم المتحدة. (النهاية)
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