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الولايات المتحدة تشدد على أنها ستواصل مساعي الحل الدبلوماسي في السودان

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -– شددت الولايات المتحدة اليوم الجمعة على أنها ستواصل مساعيها للدفع بمفاوضات وقف إطلاق النار في السودان الذي يشهد اقتتالا داخليا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين "إن الوضع في السودان محفوف بالمخاطر وإن الولايات المتحدة استخدمت العقوبات ضد مرتكبي هذا الصراع".
وأضافت جون بيير أن واشنطن "ستستمر في دفع جميع الأطراف نحو التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي".
واحتصنت جنيف منتصف أغسطس الماضي محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان برعاية أمريكية وسعودية مشتركة وبحضور الاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين.
وشهدت المحادثات مشاركة قوات الدعم السريع لكن الحكومة السودانية لم تستجب ووضعت مجموعة من الشروط من أجل المشاركة.
ويحتدم القتال في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وقد تسبب هذا النزاع في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 10 ملايين شخص كما تسبب في مواجهة أكثر من نصف السودانيين انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب ما تقوله الأمم المتحدة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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