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قطر تدين اغتيال المواطنة الامريكية - التركية في نابلس بالضفة الغربية

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 6 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الجمعة قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال المواطنة الأمريكية - التركية عائشة نور أيغي خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد الاستيطان في بلدة (بيتا) جنوب نابلس في الضفة الغربية.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذه الجريمة الشنيعة هي حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية المتكررة بحق القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.
وحذرت الوزارة في هذا الصدد من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المروعة يعد حافزا متجددا للاحتلال لارتكاب المزيد من الفظائع.
وشددت على أن أصوات المتضامنين الأحرار على امتداد العالم لن يخرسها رصاص الاحتلال الغادر وستظل تصدح بالحق مناصرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقه.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عائشة نور أيغي (26 عاما) في بلدة (بيتا) بجنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن أيغي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت من (بيتا) باتجاه (جبل صبيح) حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل الناشطة الأمريكية - التركية. (النهاية)

س س س / ر ج



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