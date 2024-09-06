قطر تدين اغتيال المواطنة الامريكية - التركية في نابلس بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 6 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الجمعة قيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال المواطنة الأمريكية - التركية عائشة نور أيغي خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد الاستيطان في بلدة (بيتا) جنوب نابلس في الضفة الغربية.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذه الجريمة الشنيعة هي حلقة في سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية المتكررة بحق القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.
وحذرت الوزارة في هذا الصدد من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المروعة يعد حافزا متجددا للاحتلال لارتكاب المزيد من الفظائع.
وشددت على أن أصوات المتضامنين الأحرار على امتداد العالم لن يخرسها رصاص الاحتلال الغادر وستظل تصدح بالحق مناصرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحقه.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت عائشة نور أيغي (26 عاما) في بلدة (بيتا) بجنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأضافت أن أيغي أصيبت برصاصة في الرأس أثناء مسيرة سلمية انطلقت من (بيتا) باتجاه (جبل صبيح) حيث يقيم الاحتلال بؤرة استيطانية فاندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل الناشطة الأمريكية - التركية. (النهاية)
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