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أعضاء في مجلس الأمن يدينون التمييز المنهجي المستمر بين الجنسين في أفغانستان

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- دان أعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بأشد العبارات "التمييز المنهجي المستمر" بين الجنسين وقمع النساء والفتيات والذي تمارسه حركة (طالبان) في أفغانستان.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير كازويوكي يامازاكي نيابة عن الإكوادور وفرنسا وغيانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأعرب الأعضاء في البيان عن قلقهم البالغ إزاء القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل حركة (طالبان) مؤخرا وهو قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واعتبروا أن هذا التوجيه الجديد يؤكد ويوسع نطاق القيود واسعة النطاق أصلا على السلوك الشخصي ويمنح المفتشين سلطة للتنفيذ "وبالتالي تعميق القيود غير المقبولة على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ونبه البيان إلى أن القانون الجديد يثير المزيد من المخاوف الجدية بين جميع المواطنين الأفغان "لأنه سيؤثر سلبا على العديد من مجالات حياتهم".
وأشار بيان الأعضاء إلى أن مجلس الأمن ناقش الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلاء (طالبان) على السلطة قبل ثلاث سنوات ورفع صوتا موحدا في مناسبات متعددة.
ولفت الأعضاء إلى اعتماد المجلس بالإجماع القرار (2681) في أبريل 2023 للدعوة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وحثوا في بيانهم حركة (طالبان) مرة أخرى على التراجع بسرعة عن جميع السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.
ودعوا كذلك الدول والمنظمات كافة الى استخدام نفوذها بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة للضغط من أجل الإلغاء الفوري لهذه السياسات والممارسات.
وأكدوا أن هذا النوع من تصرفات (طالبان) لن يؤدي سوى إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للانخراط معها مثلما تجلى خلال اجتماع المبعوثين الخاصين في الدوحة قبل شهرين كي يتم بناء أفغانستان وتنعم بسلام وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بالقول "لقد عانى المواطنون الأفغان وخاصة النساء والفتيات لفترة طويلة للغاية .. وهذا أمر غير مقبول" مؤكدين التزامهم ببذل قصارى الجهد لمعالجة محنة نساء أفغانستان بشكل شامل. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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