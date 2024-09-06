3 قتلى من داعش بضربة جوية عراقية في ديالى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي اليوم الجمعة أنه شن غارة جوية على وكر لمسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في جبال حمرين بمحافظة ديالى وقتل ثلاثة منهم.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها أن طائرات إف 16 عراقية أغارت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا غرينتش) على وكر لعناصر داعش
في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى ما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر من التنظيم فضلا عن تدمير اسلحة ومعدات.
وبينت أن الغارة الجوية نفذت بدعم من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبناء على جهد استخباري وفني استمر ثلاثة أيام (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
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