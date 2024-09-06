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3 قتلى من داعش بضربة جوية عراقية في ديالى

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش العراقي اليوم الجمعة أنه شن غارة جوية على وكر لمسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في جبال حمرين بمحافظة ديالى وقتل ثلاثة منهم.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها أن طائرات إف 16 عراقية أغارت في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا غرينتش) على وكر لعناصر داعش في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى ما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر من التنظيم فضلا عن تدمير اسلحة ومعدات.
وبينت أن الغارة الجوية نفذت بدعم من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبناء على جهد استخباري وفني استمر ثلاثة أيام (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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