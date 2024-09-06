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ولاية فيرمونت الأمريكية تحظر التجول ليلا للوقاية من فيروس التهاب الدماغ الخيلي القاتل

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- حظرت السلطات المحلية في ولاية فيرمونت الأمريكية اليوم الجمعة الخروج ليلا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي القاتل الذي ينتقل عن طريق البعوض.
وأهابت هيئة الصحة في الولاية بالسكان في المناطق الأشد اكتظاظا مثل برلينغتون البقاء في منازلهم بين الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا عندما يكون البعوض أكثر انتشارا ونشاطا.
وبذلك تنضم فيرمونت إلى ولاية ماساتشوستس مع الإعلان عن حظر التجول في مقاطعات متعددة في الولاية الثانية حيث تم تأجيل العديد من الفعاليات الصيفية بما في ذلك المهرجانات والحفلات الموسيقية.
يذكر أن الفيروس لا يزال نادرا نسبيا وينتمي إلى عائلة الفيروسات الطخائية وينتقل عبر لدغات البعوض مما يتسبب في نحو 30 بالمئة من الحالات تورم المخ والقيء والنوبات كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ومن دون وجود لقاح أو علاج للفيروس تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التهديد الصحي. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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