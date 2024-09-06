الوكالة الذرية تبحث ابتداء من الأسبوع القادم عدة ملفات نووية أبرزها ما يتعلق بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 6 - 9 (كونا) -- تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداء من يوم الاثنين القادم وعلى مدى أسبوعين عدة ملفات نووية أبرزها ما يتعلق بالشرق الأوسط.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان ان مجلس محافظي الوكالة سيبدأ اجتماعه العادي في التاسع من شهر سبتمبر الجاري ويستمر خمسة أيام.
وأضافت أن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة تنفيذية في الوكالة سيتناول بعد المؤتمر العام عددا من الملفات النووية بينها مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2231 (2015) واتفاقية ضمانات معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع إيران وتطبيق نظام الضمانات في كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.
وأشارت الى أن هناك ملفات آخرى سينظر بها المجلس في مقدمتها السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية اضافة إلى مسالة السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا ونقل المواد النووية في سياق اتفاقية (أوكوس) وضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فضلا عن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط واستعادة المساواة السيادية بين الدول الأعضاء في الوكالة.
وجاء في البيان ان اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام الصحافة وأنه من المقرر ان يفتتح المدير العام رافائيل غروسي الاجتماع ببيان تمهيدي سيتم توزيعه على الصحافة بعد إلقائه ونشره في موقع الوكالة على الإنترنت.
كما سيعقد غروسي مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الاثنين يطلع خلاله الصحفيين على آخر تطورات الملفات النووية الحساسة المدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين.
ومن المقرر ان يعقد المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 سبتمبر الجاري بعد انتهاء اجتماعات مجلس المحافظين مباشرة حيث ينتظر ان يصادق المؤتمر العام على توصيات المجلس فيما يتعلق بمشاريع القرارات المطروحة ازاء الملفات النووية ولاسيما ما يتعلق بالقدرات النووية لكل من الاحتلال الاسرائيلي وايران ومخاطرها على المنطقة. (النهاية)
ع م ق / ر ج
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