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الوكالة الذرية تبحث ابتداء من الأسبوع القادم عدة ملفات نووية أبرزها ما يتعلق بالشرق الأوسط

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 6 - 9 (كونا) -- تبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداء من يوم الاثنين القادم وعلى مدى أسبوعين عدة ملفات نووية أبرزها ما يتعلق بالشرق الأوسط.
وذكرت الدائرة الإعلامية للوكالة في بيان ان مجلس محافظي الوكالة سيبدأ اجتماعه العادي في التاسع من شهر سبتمبر الجاري ويستمر خمسة أيام.
وأضافت أن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة تنفيذية في الوكالة سيتناول بعد المؤتمر العام عددا من الملفات النووية بينها مسألة التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2231 (2015) واتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع إيران وتطبيق نظام الضمانات في كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.
وأشارت الى أن هناك ملفات آخرى سينظر بها المجلس في مقدمتها السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية اضافة إلى مسالة السلامة النووية والأمن والضمانات في أوكرانيا ونقل المواد النووية في سياق اتفاقية (أوكوس) وضماناتها في جميع الجوانب بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فضلا عن تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط واستعادة المساواة السيادية بين الدول الأعضاء في الوكالة.
وجاء في البيان ان اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام الصحافة وأنه من المقرر ان يفتتح المدير العام رافائيل غروسي الاجتماع ببيان تمهيدي سيتم توزيعه على الصحافة بعد إلقائه ونشره في موقع الوكالة على الإنترنت.
كما سيعقد غروسي مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الاثنين يطلع خلاله الصحفيين على آخر تطورات الملفات النووية الحساسة المدرجة على جدول أعمال مجلس المحافظين.
ومن المقرر ان يعقد المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 16 سبتمبر الجاري بعد انتهاء اجتماعات مجلس المحافظين مباشرة حيث ينتظر ان يصادق المؤتمر العام على توصيات المجلس فيما يتعلق بمشاريع القرارات المطروحة ازاء الملفات النووية ولاسيما ما يتعلق بالقدرات النووية لكل من الاحتلال الاسرائيلي وايران ومخاطرها على المنطقة. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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