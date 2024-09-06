مفوضية اللاجئين تعلن عن تحسين خطة الاستجابة لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة عن تحسين خطة الاستجابة لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا.
وقالت المفوضية في بيان أنها تكثف جهودها مع منظمات المجتمع المدني والمانحين لإنقاذ اللاجئين مؤكدة أن عددهم يناهز 97 ألف شخص لجأوا إلى ليبيا منذ بداية الأزمة السودانية.
وأوضحت أن الجهود الإنسانية تتسارع "لتوفير المأوى والرعاية الصحية والغذاء لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين المتضررين في ظل مخاطر متزايدة على النساء والأطفال".
وأضافت أن (الكفرة) التي تقع جنوب شرق ليبيا تعتبر نقطة عبور رئيسية للاجئين السودانيين القادمين إلى ليبيا وتستقبل يوميا نحو 350 لاجئا جديدا من السودان.
ويقيم أغلب اللاجئين في خيام عشوائية مقامة بمزارع تقع في محيط (الكفرة) في ظروف غير انسانية تتسم بنقص مرافق المياه والصرف الصحي الملائمة والمأوى الآمن وهو ما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية والعوامل المناخية القاسية. (النهاية)
ش ب م / ر ج
MENAFN06092024000071011013ID1108646704
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