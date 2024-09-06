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مفوضية اللاجئين تعلن عن تحسين خطة الاستجابة لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 6 - 9 (كونا) -- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة عن تحسين خطة الاستجابة لمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا.
وقالت المفوضية في بيان أنها تكثف جهودها مع منظمات المجتمع المدني والمانحين لإنقاذ اللاجئين مؤكدة أن عددهم يناهز 97 ألف شخص لجأوا إلى ليبيا منذ بداية الأزمة السودانية.
وأوضحت أن الجهود الإنسانية تتسارع "لتوفير المأوى والرعاية الصحية والغذاء لمئات الآلاف من اللاجئين السودانيين المتضررين في ظل مخاطر متزايدة على النساء والأطفال".
وأضافت أن (الكفرة) التي تقع جنوب شرق ليبيا تعتبر نقطة عبور رئيسية للاجئين السودانيين القادمين إلى ليبيا وتستقبل يوميا نحو 350 لاجئا جديدا من السودان.
ويقيم أغلب اللاجئين في خيام عشوائية مقامة بمزارع تقع في محيط (الكفرة) في ظروف غير انسانية تتسم بنقص مرافق المياه والصرف الصحي الملائمة والمأوى الآمن وهو ما يجعلهم عرضة للمخاطر الصحية والعوامل المناخية القاسية. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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