(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في المنطقة الحمراء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الجديدة لشهر أغسطس الماضي المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل.
وتراجع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 99ر94 نقطة أو 73ر1 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 83ر436 نقطة أو 55ر2 بالمئة كما هبط مؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 34ر410 أو 01ر1 بالمئة.
وأدت سلسلة من بيانات العمل الضعيفة إلى تأجيج المخاوف بشأن صحة الاقتصاد ما أثار الذعر في الأسواق وأضعف الرغبة في المخاطرة.
في المقابل يظل العديد من المستثمرين متفائلين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماعه بوقت لاحق من هذا الشهر. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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