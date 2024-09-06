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(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في المنطقة الحمراء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الجديدة لشهر أغسطس الماضي المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل.
وتراجع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 99ر94 نقطة أو 73ر1 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 83ر436 نقطة أو 55ر2 بالمئة كما هبط مؤشر (داو جونز الصناعي) بواقع 34ر410 أو 01ر1 بالمئة.
وأدت سلسلة من بيانات العمل الضعيفة إلى تأجيج المخاوف بشأن صحة الاقتصاد ما أثار الذعر في الأسواق وأضعف الرغبة في المخاطرة.
في المقابل يظل العديد من المستثمرين متفائلين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماعه بوقت لاحق من هذا الشهر. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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