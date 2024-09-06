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الولايات المتحدة تتهم روسيا وأطرافا أخرى بزيادة نشاطاتها للتأثير في انتخاباتها

9/6/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 9 (كونا) -– اتهمت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أطرافا أجنبية بينها روسيا بزيادة نشاطاتها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقالت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في بيان "إن روسيا وإيران والصين على وجه الخصوص تحاول من خلال بعض التدابير أن تفاقم الانقسامات في المجتمع الأمريكي لصالحها وتنظر إلى فترة الانتخابات باعتبارها لحظات ضعف".
وأضاف البيان أن هذه الأطراف تعتبر أن "تضخيم القضايا المثيرة للجدل وخطاب الانقسام يمكن أن يخدم مصالحها من خلال جعل الولايات المتحدة ونظامها الديمقراطي يبدوان ضعيفين وإبقاء الحكومة الأمريكية مشغولة بقضايا داخلية بدلا من التصدي لسلوكها (الجهات الفاعلة) العدائي في أجزاء أخرى من العالم".
وأوضح أن "الخصوم حتى الآن يركزون على استخدام المعلومات المضللة لمحاولة تقويض الثقة في الانتخابات" وأن الجهود الاستخباراتية "تتكثف للكشف عن أي أنشطة قد تمكن من التدخل في الانتخابات"..
وتكثف الولايات المتحدة جهودها من أجل محاربة التدخل الأجنبي في انتخاباتها الرئاسية خاصة بعد الجدل الذي أثير سنة 2016 حول تدخل قيل إنه روسي في الانتخابات من أجل مساعدة دونالد ترامب على الفوز. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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