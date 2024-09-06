الولايات المتحدة تتهم روسيا وأطرافا أخرى بزيادة نشاطاتها للتأثير في انتخاباتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 6 - 9 (كونا) -– اتهمت الولايات المتحدة اليوم الجمعة أطرافا أجنبية بينها روسيا بزيادة نشاطاتها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقالت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في بيان "إن روسيا وإيران والصين على وجه الخصوص تحاول من خلال بعض التدابير أن تفاقم الانقسامات في المجتمع الأمريكي لصالحها وتنظر إلى فترة الانتخابات باعتبارها لحظات ضعف".
وأضاف البيان أن هذه الأطراف تعتبر أن "تضخيم القضايا المثيرة للجدل وخطاب الانقسام يمكن أن يخدم مصالحها من خلال جعل الولايات المتحدة ونظامها الديمقراطي يبدوان ضعيفين وإبقاء الحكومة الأمريكية مشغولة بقضايا داخلية بدلا من التصدي لسلوكها (الجهات الفاعلة) العدائي في أجزاء أخرى من العالم".
وأوضح أن "الخصوم حتى الآن يركزون على استخدام المعلومات المضللة لمحاولة تقويض الثقة في الانتخابات" وأن الجهود الاستخباراتية "تتكثف للكشف عن أي أنشطة قد تمكن من التدخل في الانتخابات"..
وتكثف الولايات المتحدة جهودها من أجل محاربة التدخل الأجنبي في انتخاباتها الرئاسية خاصة بعد الجدل الذي أثير سنة 2016 حول تدخل قيل إنه روسي في الانتخابات من أجل مساعدة دونالد ترامب على الفوز. (النهاية)
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