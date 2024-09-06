موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تحبط محاولة تهريب حوالي 5ر1 كيلوغرام من مادة الهيروين النقي إلى البلاد والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة تقول إنه تم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية.
رام الله - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور أيغي خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.
بغداد - الجيش العراقي يعلن أنه شن غارة جوية على وكر لمسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جبال حمرين بمحافظة ديالى وقتل ثلاثة منهم.
نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (فيرمونت) الأمريكية تحظر الخروج ليلا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي القاتل الذي ينتقل عن طريق البعوض. (النهاية) ر ج
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