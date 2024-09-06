موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي تحبط محاولة تهريب حوالي 5ر1 كيلوغرام من مادة الهيروين النقي إلى البلاد والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة تقول إنه تم ضبط الشخص المسؤول عن جلب المخدرات لصالح شبكة دولية.

رام الله - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور أيغي خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

بغداد - الجيش العراقي يعلن أنه شن غارة جوية على وكر لمسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جبال حمرين بمحافظة ديالى وقتل ثلاثة منهم.

نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (فيرمونت) الأمريكية تحظر الخروج ليلا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي القاتل الذي ينتقل عن طريق البعوض. (النهاية) ر ج