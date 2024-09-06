أسعار الغاز في أوروبا توقف التراجع ترقباً لمخاطر الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مما وضع حداً لموجة الانخفاضات التي كانت تدفع الأسعار نحو منطقة "التشبع البيعي"، وسط تقييم المتداولين لتوافر الإمدادات على المدى القريب في ظل المخاطر المرتبطة بفصل الشتاء.
وشهدت العقود المستقبلية المعيارية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2 بالمئة أمس الخميس، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في شهر. وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 10بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وفقا لموقع "بلومبرغ" الاقتصادي.
وساهمت زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وتكدس المخزونات في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وتُتداول العقود المستقبلية حالياً في حدود 36 يورو، بينما شهدت التقلبات تراجعاً ملحوظاً. لكن مع اقتراب موسم التدفئة، قد تشكل الأشهر الباردة تحديات مستقبلية.
وارتفعت العقود المستقبلية للغاز المتداول في البورصة الهولندية للشهر التالي، وهو المعيار القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، مساء أمس، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 36.47 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
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