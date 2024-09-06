أسعار الغاز في أوروبا توقف التراجع ترقباً لمخاطر الشتاء



وشهدت العقود المستقبلية المعيارية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 2 بالمئة أمس الخميس، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في شهر. وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 10بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وفقا لموقع "بلومبرغ" الاقتصادي.



وساهمت زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وتكدس المخزونات في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وتُتداول العقود المستقبلية حالياً في حدود 36 يورو، بينما شهدت التقلبات تراجعاً ملحوظاً. لكن مع اقتراب موسم التدفئة، قد تشكل الأشهر الباردة تحديات مستقبلية.



وارتفعت العقود المستقبلية للغاز المتداول في البورصة الهولندية للشهر التالي، وهو المعيار القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، مساء أمس، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 36.47 يورو لكل ميغاواط في الساعة.