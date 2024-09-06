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المنتخب الوطني يسابق الزمن في كوالالمبور.. وإصابة التعمري تبعده عن لقاء فلسطين

9/6/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقبة العبادي كوالالمبور - يسابق المنتخب الوطني لكرة القدم الزمن لاستعادة صورته الحقيقية التي لم يظهرها أمام الكويت في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
فبعد التعادل 1-1 أمام الكويت على أرض ستاد عمان، شد النشامى رحاله مباشرة فجر الجمعة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي وصلها عصراً، تمهيداً لملاقاة نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتتزامن مباراة الأردن وفلسطين، مع مواجهتي عمان وكوريا الجنوبية في مسقط، والكويت والعراق في الكويت.
ويدرك النشامى وصيف كأس آسيا، أن التعادل مع الكويت لم يكن ضمن مستوى طموحاته وطموحات الجماهير الأردنية التي باتت تعلق على اللاعبين آمالا كبيرا لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال لأول مرة، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي رافقت مشواره في الآونة الأخيرة.
ووضع هذا التعادل المنتخب الوطني بالمركز الثاني رفقة الكويت، وبفارق الأهداف فقط عن فلسطين وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا في سوول 1-1، لحسابات المجموعة الثانية التي خطف المنتخب العراقي صدارتها بفوزه 1-0 في البصرة على المنتخب العُماني الذي يستقر أخيراً في المجموعة دون نقاط حتى الآن.
وتفرض هذه الأرقام والأرصدة النقطية على“النشامى”، تعويض ما فات وتحقيق الفوز على فلسطين بمواجهة لن تكون سهلة أبداً في ماليزيا لاعتبارات عديدة يتصدرها تعادل فلسطين مع كوريا الجنوبية من جهة، وإقامة المباراة بدولة تختلف بالأجواء والتوقيت من جهة أخرى.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاثة مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
سلامي: افتقدنا التركيز
واعتبر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني أن سبب التعادل أول من أمس، جاء لضعف الانسجام وعدم الجاهزية البدنية وكذلك لخروج موسى التعمري مصابا في الدقيقة 60.
وقال سلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن المنتخب افتقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وارتكب خطأ أدى إلى ركلة الجزاء، وكان يجب أن يحسم المباراة في الشوط الأول.
وفيما يخص تبديل اللاعب يوسف أبو جلبوش رغم دخوله لتعويض التعمري، قال سلامي أن ارتباك اللاعب بعد دخوله أجبرنا على إجراء التبديل والاستعانة برزق بني هاني.
وأشار إلى أن المباريات الأولى دائماً صعبة على الطرفين وتحسم بجزئيات بسيطة.
وفي رده على سؤال في المؤتمر الصحفي حول ما إذا كان المنتخب في مأزق خصوصا بعد نتائج باقي المجموعة، رد سلامي:“لسنا في مأزق وقادرون على التعويض في المباريات المقبلة”.
التعمري مصاب
من ناحية ثانية، لن يكون نجم المنتخب الوطني موسى التعمري داخل حسابات جمال سلامي أثناء مواجهة فلسطين.
وكشف التعمري نفسه، عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل ويحتاج لراحة من 4 إلى 6 أسابيع.
وقال التعمري:“الحمد لله على كل شيء وقدر الله ما شاء فعل شكراً لرسائلكم، وبإذن الله ستكون عودة أقوى وبالتوفيق لمنتخبنا في المباراة المقبلة. وشكراً لكم من كل قلبي”.
وكان التعمري خرج على النقالة لتعرضه للإصابة عند الدقيقة 60 من مباراة النشامى والكويت، وهو الذي افتتح التسجيل باللقاء.
وتضم قائمة“النشامى” 26 لاعباً وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
وبالمقابل ضمت قائمة المنتخب الفلسطيني رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.

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