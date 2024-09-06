المنتخب الوطني يسابق الزمن في كوالالمبور.. وإصابة التعمري تبعده عن لقاء فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقبة العبادي
كوالالمبور - يسابق المنتخب الوطني لكرة القدم
الزمن لاستعادة صورته الحقيقية التي لم يظهرها أمام الكويت في الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
فبعد التعادل 1-1 أمام الكويت على أرض ستاد عمان، شد النشامى رحاله مباشرة فجر الجمعة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور والتي وصلها عصراً، تمهيداً لملاقاة نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتتزامن مباراة
الأردن وفلسطين، مع مواجهتي عمان وكوريا الجنوبية في مسقط، والكويت والعراق في الكويت.
ويدرك النشامى وصيف كأس آسيا، أن التعادل مع الكويت لم يكن ضمن مستوى طموحاته وطموحات الجماهير الأردنية التي باتت تعلق على اللاعبين آمالا كبيرا لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال لأول مرة، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي رافقت مشواره في الآونة الأخيرة.
ووضع هذا التعادل المنتخب الوطني بالمركز الثاني رفقة الكويت، وبفارق الأهداف فقط عن فلسطين وكوريا الجنوبية اللذين تعادلا في سوول 1-1، لحسابات المجموعة الثانية التي خطف المنتخب العراقي صدارتها بفوزه 1-0 في البصرة على المنتخب العُماني الذي يستقر أخيراً في المجموعة دون نقاط حتى الآن.
وتفرض هذه الأرقام والأرصدة النقطية على“النشامى”، تعويض ما فات وتحقيق الفوز على فلسطين بمواجهة لن تكون سهلة أبداً في ماليزيا لاعتبارات عديدة يتصدرها تعادل فلسطين مع كوريا الجنوبية من جهة، وإقامة المباراة بدولة تختلف بالأجواء والتوقيت من جهة أخرى.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاثة مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
سلامي: افتقدنا التركيز
واعتبر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني أن سبب التعادل أول من أمس، جاء لضعف الانسجام وعدم الجاهزية البدنية وكذلك لخروج موسى التعمري مصابا في الدقيقة 60.
وقال سلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن المنتخب افتقد التركيز في الدقائق الأخيرة، وارتكب خطأ أدى إلى ركلة الجزاء، وكان يجب أن يحسم المباراة في الشوط الأول.
وفيما يخص تبديل اللاعب يوسف أبو جلبوش رغم دخوله لتعويض التعمري، قال سلامي أن ارتباك اللاعب بعد دخوله أجبرنا على إجراء التبديل والاستعانة برزق بني هاني.
وأشار إلى أن المباريات الأولى دائماً صعبة على الطرفين وتحسم بجزئيات بسيطة.
وفي رده على سؤال في المؤتمر الصحفي حول ما إذا كان المنتخب في مأزق خصوصا بعد نتائج باقي المجموعة، رد سلامي:“لسنا في مأزق وقادرون على التعويض في المباريات المقبلة”.
التعمري مصاب
من ناحية ثانية، لن يكون نجم المنتخب الوطني موسى التعمري داخل حسابات جمال سلامي أثناء مواجهة فلسطين.
وكشف التعمري نفسه، عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل ويحتاج لراحة من 4 إلى 6 أسابيع.
وقال التعمري:“الحمد لله على كل شيء وقدر الله ما شاء فعل شكراً لرسائلكم، وبإذن الله ستكون عودة أقوى وبالتوفيق لمنتخبنا في المباراة المقبلة. وشكراً لكم من كل قلبي”.
وكان التعمري خرج على النقالة لتعرضه للإصابة عند الدقيقة 60 من مباراة النشامى والكويت، وهو الذي افتتح التسجيل باللقاء.
وتضم قائمة“النشامى” 26 لاعباً وهم يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، موسى التعمري، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
وبالمقابل ضمت قائمة المنتخب الفلسطيني رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.
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