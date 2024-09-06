صقور الناشئين يحلق إلى ربع نهائي سلة آسيا بفوز مثير على قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – خطف المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 18 عاما، بفوزه الصعب والمثير على شقيقه المنتخب القطري بنتيجة 91-85 (النصف الأول 39-37) بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (79-79)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن التصفيات التأهيلية لهذا الدور.
ويلتقي صقور الناشئين مع نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء يقام اليوم الساعة 2 مساء وسط توقعات بتأخيره ليقام الساعة 7:30 مساء، ضمن الدوري
ربع النهائي، وفي حال حقق المنتخب الوطني الفوز في هذه المباراة المفصلية فإنه سيضمن العبور إلى المربع الذهبي وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 في سويسرا.
وتلتقي اليوم أيضا، استراليا واليابان، الصين والهند، ونيوزيلندا مع إيران، حيث ينتظر أن يكون الاتحاد الدولي قد اعتمد الأوقات النهائية للمباريات في وقت متأخر من أمس.
وشهدت مباريات التصفيات التأهيلية أمس، فوز الهند على لبنان (64-62) وإيران على تايبيه الصينية (86-73) واليابان على الفلبين (85-61).
وفي التفاصيل الفنية، جدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اعتماده على الخماسي، عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما كان المنتخب القطري يبدأ اللقاء بالخماسي، محمد نداو وتميم أبو عيسى وعبدالله ياسين وزيد تامر واوين اكينا.
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة مع تقدمه 8-0، قبل أن يتراجع في الأداء يفسح المجال امام لاعبي المنتخب القطري، الذين سجلوا سلات متنوعة منحتهم أفضلية التقدم في الربع الأول (22-14)، قبل أن يدخل الصقور في أجواء اللقاء مجددا، ليحسموا الفترة الثانية (25-15) ويتقدموا في نتيجة النصف الأول (39-37).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، بفضل السلات المتنوعة لسلمان واختراقات ومتابعات الشامي وصالح تحت السلتين، ليعزز الصقور تقدمهم في النتيجة الإجمالية (65-50) بعد حسمهم نتيجة الفترة لصالحهم (26-13)، فيما شهدت الفترة الأخيرة سجالا نقطيا بين لاعبي الفريقين، ليعادل المنتخب القطري الكفة (79-79) بعد حسمه نتيجة الفترة الرابعة (29-14)، ليفرض شوطا اضافيا حسمه المنتخب الوطني (12-6) ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (91-85).
وفرض سيف الدين صالح نفسه نجما للمباراة من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 35 نقطة و14 متابعة وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 41، فيما كان عبدالله ياسين اللاعب الأبرز من جانب قطر بتسجيله 29 نقطة و4 متابعات وتمريرتين و7 ستيل بفاعلية 25.
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