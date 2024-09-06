Saturday, 07 September 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صقور الناشئين يحلق إلى ربع نهائي سلة آسيا بفوز مثير على قطر

9/6/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – خطف المنتخب الوطني للناشئين بكرة السلة، بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 18 عاما، بفوزه الصعب والمثير على شقيقه المنتخب القطري بنتيجة 91-85 (النصف الأول 39-37) بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل (79-79)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن التصفيات التأهيلية لهذا الدور.
ويلتقي صقور الناشئين مع نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء يقام اليوم الساعة 2 مساء وسط توقعات بتأخيره ليقام الساعة 7:30 مساء، ضمن الدوري ربع النهائي، وفي حال حقق المنتخب الوطني الفوز في هذه المباراة المفصلية فإنه سيضمن العبور إلى المربع الذهبي وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 في سويسرا.
وتلتقي اليوم أيضا، استراليا واليابان، الصين والهند، ونيوزيلندا مع إيران، حيث ينتظر أن يكون الاتحاد الدولي قد اعتمد الأوقات النهائية للمباريات في وقت متأخر من أمس.
وشهدت مباريات التصفيات التأهيلية أمس، فوز الهند على لبنان (64-62) وإيران على تايبيه الصينية (86-73) واليابان على الفلبين (85-61).
وفي التفاصيل الفنية، جدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اعتماده على الخماسي، عمر سلمان وروحي الكيلاني وعمر حجازي وهادي الشامي وسيف الدين صالح، فيما كان المنتخب القطري يبدأ اللقاء بالخماسي، محمد نداو وتميم أبو عيسى وعبدالله ياسين وزيد تامر واوين اكينا.
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بقوة مع تقدمه 8-0، قبل أن يتراجع في الأداء يفسح المجال امام لاعبي المنتخب القطري، الذين سجلوا سلات متنوعة منحتهم أفضلية التقدم في الربع الأول (22-14)، قبل أن يدخل الصقور في أجواء اللقاء مجددا، ليحسموا الفترة الثانية (25-15) ويتقدموا في نتيجة النصف الأول (39-37).
وكشر المنتخب الوطني عن أنيابه الهجومية في الفترة الثالثة، بفضل السلات المتنوعة لسلمان واختراقات ومتابعات الشامي وصالح تحت السلتين، ليعزز الصقور تقدمهم في النتيجة الإجمالية (65-50) بعد حسمهم نتيجة الفترة لصالحهم (26-13)، فيما شهدت الفترة الأخيرة سجالا نقطيا بين لاعبي الفريقين، ليعادل المنتخب القطري الكفة (79-79) بعد حسمه نتيجة الفترة الرابعة (29-14)، ليفرض شوطا اضافيا حسمه المنتخب الوطني (12-6) ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (91-85).
وفرض سيف الدين صالح نفسه نجما للمباراة من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 35 نقطة و14 متابعة وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 41، فيما كان عبدالله ياسين اللاعب الأبرز من جانب قطر بتسجيله 29 نقطة و4 متابعات وتمريرتين و7 ستيل بفاعلية 25.

MENAFN06092024000072011014ID1108646673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث