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التعادل يخيم على مواجهة الرمثا والأهلي في درع الاتحاد

9/6/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الرمثا والأهلي، في المباراة التي جرت مساء الجمعة، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة درع اتحاد الكرة.
وبقي الرمثا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما صعد الأهلي للمركز الثاني مؤقتا وبرصيده نقطتين.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس على الملعب ذاته لقاء الوحدات مع معان لحساب المجموعة الأولى، فيما تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمواجهتين على الملعب ذاته، حيث يلتقي السلط مع الصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الفيصلي مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتختتم مباريات الجولة الثانية غدا بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى، حيث يلعب شباب الأردن والجزيرة عند السادسة مساء، فيما يواجه الحسين إربد نظيره شباب العقبة عند التاسعة والنصف مساء.
وبالعودة لأجواء المباراة، فقد دفع المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور بتشكيلة مكونة من مالك سلبية، هايل الذيابات، يوسف محمد، عامر أبو هضيب، أحمد المغربي، إيراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، علي العزايزة، بشار الذيايات وحمزة الدردور.
ومن جهته، أشرك المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو بصفة أساسية كل من عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، محمد دهشان، محمد الرازم، يزن دهشان، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
ونجح الرمثا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن وضع علي العزايزة زميله بشار الذيابات في مواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة على يمين الحارس نفش معلنا تقدم فريقه بهدف قبل الدخول لغرف الغيار.
واستطاع الأهلي تعديل الكفة بصورة سريعة بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، عندما سجل المدافع السوري لفريق الرمثا يوسف محمد هدفا عكسيا، إثر تسديدة رأسية من مدافع الأهلي حسام أبو سعدة.
السلط - الصريح
يتطلع الفريقان لتحقيق أول فوز لهما في البطولة بعد أن تعادل كل منهما في الجولة الأولى، حيث تعادل السلط مع الأهلي بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها انتهى لقاء الصريح مع مغير السرحان.
وتبدو خيارات المدير الفني لفريق السلط ديان صالح محصورة وواضحة، في ظل اعتماده الكبير على هداف الفريق وثاني هدافي دوري المحترفين محمد عبد المطلب“بوجبا”، إلى جانب أحمد العيساوي ومحمد غانم وغيرهم من اللاعبين في مختلف المراكز.
في المقابل، يعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني على هداف دوري المحترفين محمد العكش، في محاولته نحو تحقيق الفوز الأول ومحاولة التواجد في مراكز المقدمة أملا بالمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للمربع الذهبي، إضافة لخبرات يوسف الرواشدة وخلدون الخزام.
الفيصلي - مغير السرحان
يسعى فريق الفيصلي مع المدرب السوري رأفت محمد، لتدارك الخسارة في الجولة الافتتاحية من الرمثا بهدفين نظيفين، والتعويض بهدف إرضاء الجماهير الغاضبة على أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم.
وتبدو خيارات محمد عديدة في الخط الأمامي، في محاولة تسجيل فوز يعزز من حظوظ“الأزرق” بالمنافسة لاحقا والاحتفاظ باللقب، من خلال الاعتماد على عمر هاني، سيمون ديديو وبكر كليونة.
ويمني مغير السرحان النفس في الظهور بصورة طيبة أمام الفيصلي، حيث يعلم المدير الفني خالد الدبوبي صعوبة المهمة وطموح المنافس الكبير بهزيمته، معولا على خبرات حمزة الشمالي، معتز عبيدات وقيس أبو غوش في المناطق الأمامية كأبرز نجوم الفريق.

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