التعادل يخيم على مواجهة الرمثا والأهلي في درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الرمثا والأهلي، في المباراة التي جرت مساء الجمعة، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة درع اتحاد الكرة.
وبقي الرمثا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما صعد الأهلي للمركز الثاني مؤقتا وبرصيده نقطتين.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس على الملعب ذاته لقاء الوحدات مع معان لحساب المجموعة الأولى، فيما تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمواجهتين على الملعب ذاته، حيث يلتقي السلط مع الصريح عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الفيصلي مع مغير السرحان عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وتختتم مباريات الجولة الثانية غدا بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى، حيث يلعب شباب الأردن والجزيرة عند السادسة مساء، فيما يواجه الحسين إربد نظيره شباب العقبة عند التاسعة والنصف مساء.
وبالعودة لأجواء المباراة، فقد دفع المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور بتشكيلة مكونة من مالك سلبية، هايل الذيابات، يوسف محمد، عامر أبو هضيب، أحمد المغربي، إيراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، خالد أبو عاقولة، علي العزايزة، بشار الذيايات وحمزة الدردور.
ومن جهته، أشرك المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو بصفة أساسية كل من عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، محمد دهشان، محمد الرازم، يزن دهشان، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
ونجح الرمثا بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن وضع علي العزايزة زميله بشار الذيابات في مواجهة المرمى، ليضع الأخير الكرة بدقة على يمين الحارس نفش معلنا تقدم فريقه بهدف قبل الدخول لغرف الغيار.
واستطاع الأهلي تعديل الكفة بصورة سريعة بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، عندما سجل المدافع السوري لفريق الرمثا يوسف محمد هدفا عكسيا، إثر تسديدة رأسية من مدافع الأهلي حسام أبو سعدة.
السلط - الصريح
يتطلع الفريقان لتحقيق أول فوز لهما في البطولة بعد أن تعادل كل منهما في الجولة الأولى، حيث تعادل السلط مع الأهلي بدون أهداف، وبالنتيجة ذاتها انتهى لقاء الصريح مع مغير السرحان.
وتبدو خيارات المدير الفني لفريق السلط ديان صالح محصورة وواضحة، في ظل اعتماده الكبير على هداف الفريق وثاني هدافي دوري المحترفين محمد عبد المطلب“بوجبا”، إلى جانب أحمد العيساوي ومحمد غانم وغيرهم من اللاعبين في مختلف المراكز.
في المقابل، يعول المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني على هداف دوري المحترفين محمد العكش، في محاولته نحو تحقيق الفوز الأول ومحاولة التواجد في مراكز المقدمة أملا بالمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للمربع الذهبي، إضافة لخبرات يوسف الرواشدة وخلدون الخزام.
الفيصلي - مغير السرحان
يسعى فريق الفيصلي مع المدرب السوري رأفت محمد، لتدارك الخسارة في الجولة الافتتاحية من الرمثا بهدفين نظيفين، والتعويض بهدف إرضاء الجماهير الغاضبة على أداء ونتائج الفريق منذ بداية الموسم.
وتبدو خيارات محمد عديدة في الخط الأمامي، في محاولة تسجيل فوز يعزز من حظوظ“الأزرق” بالمنافسة لاحقا والاحتفاظ باللقب، من خلال الاعتماد على عمر هاني، سيمون ديديو وبكر كليونة.
ويمني مغير السرحان النفس في الظهور بصورة طيبة أمام الفيصلي، حيث يعلم المدير الفني خالد الدبوبي صعوبة المهمة وطموح المنافس الكبير بهزيمته، معولا على خبرات حمزة الشمالي، معتز عبيدات وقيس أبو غوش في المناطق الأمامية كأبرز نجوم الفريق.
MENAFN06092024000072011014ID1108646672