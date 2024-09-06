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الناشئين يخسر من العراق ويودع غرب آسيا

9/6/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين، بعد خسارته من نظيره العراقي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب ضمن المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب محمود الطميزي، قبل أن يسجل المنتخب العراقي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول عبر اللاعب زين العابدين جاسم، فيما سجل الهدف الثاني للعراق علي رضا عند الدقيقة 56.

وفقد المنتخب فرصة المنافسة على أفضل مركز ثاني رغم جمعه 3 نقاط بالفوز في الجولة الماضية على المنتخب اللبناني بهدف نظيف، نظرا لأفضلية المنتخب اليمني عليه بعدد الأهداف المسجلة.

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