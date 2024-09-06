الناشئين يخسر من العراق ويودع غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين، بعد خسارته من نظيره العراقي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب ضمن المجموعة الأولى.
وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب محمود الطميزي، قبل أن يسجل المنتخب العراقي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول عبر اللاعب زين العابدين جاسم، فيما سجل الهدف الثاني للعراق علي رضا عند الدقيقة 56.
وفقد المنتخب فرصة المنافسة على أفضل مركز ثاني رغم جمعه 3 نقاط بالفوز في الجولة الماضية على المنتخب اللبناني بهدف نظيف، نظرا لأفضلية المنتخب اليمني عليه بعدد الأهداف المسجلة.
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