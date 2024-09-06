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الوحدات يحقق فوزه الأول بدرع الاتحاد على حساب معان

9/6/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- حقق فريق الوحدات فوزه الأول في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، والذي جاء على حساب معان بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ووضع المهاجم الكاميروني ألان أكونو فريقه الوحدات بالمقدمة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 44، فيما سجل السنغالي أوسينو سيزار الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني، وقلص سليمان أبو زمع النتيجة لمعان عند الدقيقة 60، ليحرز البديل إبراهيم صبرة الهدف الثالث للوحدات عند الدقيقة 83.

وأصبح الرصيد النقطي لفريق الوحدات 3 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند نقطة واحدة وفي المركز السادس والأخير.

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