الوحدات يحقق فوزه الأول بدرع الاتحاد على حساب معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- حقق فريق الوحدات فوزه الأول في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، والذي جاء على حساب معان بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
ووضع المهاجم الكاميروني ألان أكونو فريقه الوحدات بالمقدمة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 44، فيما سجل السنغالي أوسينو سيزار الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني، وقلص سليمان أبو زمع النتيجة لمعان عند الدقيقة 60، ليحرز البديل إبراهيم صبرة الهدف الثالث للوحدات عند الدقيقة 83.
وأصبح الرصيد النقطي لفريق الوحدات 3 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند نقطة واحدة وفي المركز السادس والأخير.
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