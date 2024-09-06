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تطعيم 160 ألف طفل ضد الشلل جنوب قطاع غزة في اليوم الأول

9/6/2024 11:52:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن فرقها وصلت إلى أكثر من 160 ألف طفل الخميس في اليوم الأول من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على منصة إكس الجمعة، إن آلاف الأسر الفلسطينية توجهت إلى المرافق الصحية لتلقي اللقاحات من الفرق الطبية التابعة للأونروا (جنوب القطاع)".

وذكرت أنه "تم الوصول إلى أكثر من 160 ألف طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم (الخميس) ضد شلل الأطفال في المناطق الجنوبية من غزة".

وتابعت: "اليوم سنواصل تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال".

وبهذا الخصوص، قالت مديرة التواصل والإعلام بالأونروا، جولييت توما إن "حرب قطاع غزة خلقت ظروفا غير مناسبة للبشر، وملائمة لعودة شلل الأطفال".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها توما مع صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية ونشرت الوكالة على حسابها عبر منصة إكس مقتطفات منها.

وأضافت توما: "بسبب النزوح القسري يعيش الفلسطينيون بقطاع غزة في خيام ضيقة مع قلة الوصول إلى المياه النظيفة، والاحتياجات الأساسية".

والخميس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جنوب قطاع غزة، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل وسط القطاع، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت الخميس أن إسرائيل رفضت تنسيق دخول فرق طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى شرق مدينة خان يونس، مع بدء المرحلة الثانية من الحملة التي تشمل جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن المنطقة تحتوي على نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال.

وناشدت الوزارة المؤسسات والجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم".

وبعد يوم من انتهاء المرحلة الأولى من الحملة أعلنت وزارة الصحة بغزة عبر تلغرام، عن بدء المرحلة الثانية من الحملة ضد شلل الأطفال في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومساء الأربعاء، أعلنت الوزارة انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض مناطق المحافظة الوسطى بعد تلقيح 189 ألفا و551 طفلا.

ورغم إعلانها انتهاء الحملة في بعض مناطق الوسطى، إلا أنها أعلنت "الاستمرار في تقديم التطعيم من خلال 4 مراكز فقط في المحافظة طوال فترة الحملة وتم الاعلان عنها".

وفي 31 أغسطس/ آب أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الحملة التي من المفترض أن يستفيد منها نحو 640 ألف طفل، ستبدأ في المحافظة الوسطى من 1 - 4 سبتمبر، ثم تنتقل إلى محافظتي خان يونس ورفح من 5 - 8 سبتمبر، ومن ثم لمحافظتي غزة والشمال من 9 - 12 سبتمبر.

يشار أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في 16 أغسطس، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة التطعيم، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. (الأناضول)

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