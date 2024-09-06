لماذا يستبعد خبراء توصل واشنطن لصفقة منفردة مع حماس؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واشنطن- يدفع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الأميركية، في الخامس من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، إدارة الرئيس جو بايدن لفعل ما بوسعها للتوصل إلى صفقة
في قطاع غزة تسمح بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلى رأسهم 4 مواطنين أميركيين.
وفي الوقت الذي تُستبعد فيه موافقة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
على وقف "الأعمال العدائية بشكل دائم"، وهو ما يضمن بقاء حماس واستمرارها، من غير المرجح أن توافق الحركة على مطلب الاحتلال بمواصلة وجودها العسكري داخل القطاع، خاصة في محور فيلادلفيا.
ودفع جمود المفاوضات عائلات الأميركيين المحتجزين لدى حماس إلى الضغط على البيت الأبيض لاستكشاف إمكانية التوصل لاتفاق منفصل معها يضمن إطلاق سراحهم، خاصة بعد مقتل هيرش غولدبيرغ بولين، الأميركي الذي كان ضمن المحتجزين الستة الذين عُثر على جثثهم قبل أيام في غزة.
وقُتل في هجمات السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي 47 أميركيا من مزدوجي الجنسية ضمن 1200 شخص، وأسرت حركة حماس 12 أميركيا آخرين خلال "طوفان الأقصى". وأفرجت الحركة عن اثنين منهم أواخر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي في بادرة إنسانية، وعن اثنين آخرين في تشرين الثاني(نوفمبر) المنقضي ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومن بين الأميركيين الـ8 الذين ما يزلوا محتجزين في غزة، أعلنت وفاة 4 منهم، ويعتقد مسؤولون أميركيون أن 4 آخرين قد يكونون على قيد الحياة، وهم إيدان ألكسندر، وساغي ديكل تشين، وكيث سيغل، وعومير نيوترا.
وفي هذا الصدد، يقول غوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن واشنطن تريد بشدة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار نظرا للحساسيات السياسية المتزايدة قبل الانتخابات الرئاسية.
ويخشى الديمقراطيون على نطاق واسع أن يستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب استمرار وجود أسرى أميركيين لدى حماس في حملته الانتخابية كدليل على ما يكرره من ضعف السياسة الخارجية لبايدن ونائبته المرشحة كامالا هاريس، وهو ما يقلل من احترام أميركا حول العالم.
ويكرر ترامب أنه "لو كان رئيسا لما وقعت أحداث السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي بداية".
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مصادر مطلعة أن إدارة بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأميركيين بعقد اتفاق مع حركة حماس لا يشمل الاحتلال الصهيوني، كما أخبر مسؤولون في الإدارة العائلات أنهم سيبحثون كل الخيارات، لكنهم أكدوا أن اتفاقا مع حماس يشمل الاحتلال يظل المقاربة الأفضل.
ومن الصعب تصور أن تنفرد واشنطن بالاتفاق مع الحركة، نظرا لتعقد العلاقات التي تجمع بينهما منذ أن صنفت واشنطن حماس "جماعة إرهابية" منذ عام 1997.
من جانبه، يقول تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، والخبير حاليا بالمعهد العربي بواشنطن، والمحاضر بجامعة جورج واشنطن "أعتقد أن هذه صفقة لن تبرمها الإدارة، لأنها ستثير عاصفة سياسية في اسرائيل وقضية ضخمة وصعبة في الحملة الرئاسية، على الأرجح على حساب حظوظ هاريس".
ويضاعف من صعوبة التوصل لصفقة منفردة ما قامت به وزارة العدل الأميركية قبل أيام بإعلانها عن اتهامات تستهدف عديدا من كبار أعضاء قيادة حماس "لتورطهم المزعوم في خطف وقتل أميركيين خلال هجوم السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي".
وتتضمن الشكوى الجنائية، التي تم الكشف عنها في محكمة جنوب مانهاتن بنيويورك، قائد حماس يحيى السنوار، الذي وصفه وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنه "صاحب القرار الأساسي" في مفاوضات وقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى، تدعم إدارة بايدن علنا إنهاء حكم حماس في غزة والقضاء عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد أجرت عمليات تبادل مع روسيا وإيران وكوبا لإطلاق سراح أميركيين محتجزين.
ورغم عدم ترجيح المسؤولين الأميركيين إمكانية التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب مع حماس، ذكرت تقارير أن الإدارة جمعت قائمة بالسجناء الذين تحتجزهم واشنطن والذين قد ترغب حماس في إطلاق سراحهم.
وتشمل القائمة 5 من قادة مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية الخيرية ومقرها ولاية تكساس، الذين أدينوا عام 2008 بتقديم أكثر من 12 مليون دولار لحماس. ويقضي اثنان من قادة الجمعية الخيرية، شكري أبو بكر وغسان العشي، أحكاما بالسجن لمدة 65 عاما. وحكم على محمد المزين وعبد الرحمن عودة بالسجن 15 سنة، وعلى مفيد عبد القادر بالسجن لمدة 20 عاما.
في الوقت ذاته، أشارت تقارير أميركية إلى سعي حماس للإفراج عن عدد ضخم يقارب ألفا من معتقليها في السجون الصهيونية. وأشار تشارلز دان إلى "أنه من غير الواضح تماما ما الذي يمكن أن تقدمه الإدارة الأميركية نظريا لحماس في مثل هذه الصفقة التي يمكن أن تجعل الوضع أكثر تعقيدا".-(وكالات)
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