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غزة.. عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال استهدفت خياما للنازحين

9/6/2024 11:52:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- استشهد 20 فلسطينيا وإصيب عدد آخر بجروح، أمس، في سلسلة غارات صهيونية استهدفت إحداها خياما للنازحين في منطقة يزعم الجيش الصهيوني أنها "إنسانية آمنة" بقطاع غزة.
وقال مستشفى العودة بمخيم النصيرات (وسط)، في بيان مقتضب، إن قصفا صهيونيا استهدف خياما للنازحين غرب المخيم أسفر عن استشهاد سيدتين وطفلين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف صهيوني على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، استشهدت امرأة وطفلتها في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل في تل الهوى.
وذكر الدفاع المدني بغزة أنه انتشل 3 شهداء بقصف للاحتلال لمنزل عائلة الحداد غرب مدينة غزة وأن طواقم الإنقاذ ما تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
كما أصيب بجراح فلسطينيين في قصف صهيوني على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى ارتقاء شهيد في غارة على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.
وأفاد الدفاع المدني بغزة بسقوط طفلين شهيدين بقصف استهدف منزلا لعائلة ياسين في حي الزيتون.
وقد استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف تجمعا للنازحين في مخيم المغازي.
وفي رفح جنوبا، ارتقى شهيدان في قصف على شمال المدينة، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية غربي رفح.
واستهدف الجيش الاحتلالي خلال الأشهر الماضية عدة مرات مخيمات للنازحين في مناطق يدعي أنها إنسانية ومراكز إيواء بمناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن مجازر خلفت مئات الشهداء والجرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب دوار نصار في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وفي خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة قنديل وسط المدينة.
من جهتها، قالت المنظمة الأممية للطفولة "يونيسيف"، إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع بات "يتجاوز الكارثي".
وأوضح مدير التغذية بمنظمة اليونيسيف فيكتور أغوايو، أن هذا العدد من الأطفال في قطاع غزة يكابدون سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجا فوريا، وذلك بعد تحذيرات من المنظمة -في وقت سابق- من انفجار وشيك في الأزمة الإنسانية وزيادة في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية.
وأفادت اليونيسيف بأن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في القطاع يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب شحيحة للغاية والأمراض المعدية تنتشر، مما يؤثر على تغذية النساء والأطفال ومناعتهم ويؤدي إلى زيادة في حالات سوء التغذية الحاد.
كما دعت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى توفير الوصول الآمن والمستدام -دون عوائق- للمساعدة الإنسانية المتعددة المجالات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين أكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد عشرات الأطفال جراء سوء التغذية خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم امس، أن فرقها تمكنت من تطعيم أكثر من 161 ألف طفل في اليوم الأول من حملتها الطارئة ضد مرض شلل الأطفال في جنوبي القطاع.
وأوضحت الصحة في تصريح مقتضب أن "الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 161.188 طفل في اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال، وذلك في محافظات جنوب القطاع".
ومنذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر)، يشن الجيش الصهيوني، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. -(وكالات)

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