Saturday, 07 September 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 شهداء و15 جريحا بقصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا

9/6/2024 11:52:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليلة الجمعة/ السبت، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية" في جباليا النزلة، شمالي قطاع غزة.
وتعليقاً على القصف، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس. وكان مركز القيادة والسيطرة مدمجا داخل مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة (حليمة السعدية) في شمال قطاع غزة".

MENAFN06092024000072011014ID1108646665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث