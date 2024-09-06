4 شهداء و15 جريحا بقصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا

4 شهداء و15 جريحا بقصف إسرائيلي على مدرسة في جباليا
التاريخ
9/6/2024 11:52:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليلة الجمعة/ السبت، باستشهاد
4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "حليمة السعدية"
في جباليا النزلة، شمالي قطاع غزة.
وتعليقاً على القصف، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة دقيقة على إرهابيين
كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس. وكان مركز القيادة والسيطرة
مدمجا داخل مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة (حليمة السعدية) في شمال قطاع غزة".
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