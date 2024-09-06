يهود العالم خائفون لتشابه الوضع الحالي مع الأحداث التي سبقت الحرب العالمية الثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذّر كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين
هذا الأسبوع من خطر تزايد معاداة السامية بعد عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال
الٍإسرائيلي وما تلاها من عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.
ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن الوضع الحالي يعيد
إلى الذاكرة الأحداث التي سبقت الحرب العالمية الثانية، إذ يسود الخوف في أوساط
اليهود حول العالم.
وقالت منسّقة المفوضية الأوروبية المعنية
بمكافحة معاداة السامية ودعم حياة اليهود كاتارينا فون شنوربين "شهدنا
تسونامي معاداة السامية يعصف بأنحاء أوروبا والعالم".
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