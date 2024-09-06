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يهود العالم خائفون لتشابه الوضع الحالي مع الأحداث التي سبقت الحرب العالمية الثانية

9/6/2024 11:52:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين هذا الأسبوع من خطر تزايد معاداة السامية بعد عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الٍإسرائيلي وما تلاها من عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.
ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن الوضع الحالي يعيد إلى الذاكرة الأحداث التي سبقت الحرب العالمية الثانية، إذ يسود الخوف في أوساط اليهود حول العالم.

وقالت منسّقة المفوضية الأوروبية المعنية بمكافحة معاداة السامية ودعم حياة اليهود كاتارينا فون شنوربين "شهدنا تسونامي معاداة السامية يعصف بأنحاء أوروبا والعالم".

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