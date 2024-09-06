شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل وجرح
آخرون، بعد منتصف الليلة بقليل، إثر غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين
في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة، ومنازل عدة في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب
مدينة غزة، وفي خان يونس.
وفي التفاصيل، استشهد 8 مواطنين وأصيب 15 آخرون
في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.
كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى
شهداء الأقصى جراء
قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات.
وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات
نسف تنفذها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.
كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة قاع
القرين، جنوبي خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
إلى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في
منطقة النصر، غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم
أطفال.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر
الجمعة إلى 33 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
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