عروسان يحتفلان بزفافهما في غزة رغم الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقيم حفل زفاف لعروسين فلسطينيين في المدرسة
التي تؤوي العديد من النازحين في مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة جراء الهجمات
الإسرائيلية.
وتستمر الحياة اليومية في غزة رغم استمرار ظروف
الحرب.
وفي مخيم النصيرات للاجئين، تزوج محمد خالد
راضي وحنان أبو طربوش في مدرسة لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب
الهجمات.
وبعد حفل الزفاف الذي أقيم في حديقة المدرسة،
قبل العريس راضي التهاني، وتم توزيع المرطبات على الحاضرين، واستمتع الشباب
الفلسطيني بعزف الدربكة.
وذكر العريس راضي أنه تزوج من حنان رغم
اعتداءات الاحتلال وكل الألم، وأنهما لن يستسلما رغم كل الألم والدمار والموت الذي
ألحقه بهما الاحتلال.
وقال راضي إن ابتسامات الأطفال وفرحته ستحبط
طموحات الاحتلال في تدمير الفلسطينيين.
وقال والد العريس خالد راضي: "رغم كل ما
حدث في غزة، إلا أن ابتسامتنا وفرحتنا ستدمر العدو. ورغم الألم والجراح سنكون
المنتصرين".
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