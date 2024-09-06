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عروسان يحتفلان بزفافهما في غزة رغم الحرب

9/6/2024 11:52:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقيم حفل زفاف لعروسين فلسطينيين في المدرسة التي تؤوي العديد من النازحين في مخيم النصيرات للاجئين بقطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.
وتستمر الحياة اليومية في غزة رغم استمرار ظروف الحرب.

وفي مخيم النصيرات للاجئين، تزوج محمد خالد راضي وحنان أبو طربوش في مدرسة لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الهجمات.

وبعد حفل الزفاف الذي أقيم في حديقة المدرسة، قبل العريس راضي التهاني، وتم توزيع المرطبات على الحاضرين، واستمتع الشباب الفلسطيني بعزف الدربكة.

وذكر العريس راضي أنه تزوج من حنان رغم اعتداءات الاحتلال وكل الألم، وأنهما لن يستسلما رغم كل الألم والدمار والموت الذي ألحقه بهما الاحتلال.

وقال راضي إن ابتسامات الأطفال وفرحته ستحبط طموحات الاحتلال في تدمير الفلسطينيين.

وقال والد العريس خالد راضي: "رغم كل ما حدث في غزة، إلا أن ابتسامتنا وفرحتنا ستدمر العدو. ورغم الألم والجراح سنكون المنتصرين".

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