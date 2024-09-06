الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين

الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين
التاريخ
9/6/2024 11:52:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية تدمير مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين في مناطق
سيطرتهم باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أن المسيرة والمركبة مثلتا تهديدا واضحا
للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن بالمنطقة.
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