إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله فجر السبت

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله فجر السبت
التاريخ
9/6/2024 11:52:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال
الإسرائيلي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم السبت، خلال
اقتحامها بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وأفادت وكالة "وفا" مصادر محلية، بأن
قوات الاحتلال اقتحمت العديد من أحياء البلدة ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة
لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت
والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص، وآخرين بالاختناق.
MENAFN06092024000072011014ID1108646659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.