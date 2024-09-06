تأجيل الحكم على ترامب في قضية الممثلة ستورمي دانيالز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أرجأ قاض في نيويورك الجمعة، النطق بالحكم
المتعلق بتحديد العقوبة على المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز.
وكتب القاضي أنه "يريد تجنّب وجود تصور- بلا
مبرر- عن وجود دافع سياسي
لإصدار ذلك الحكم وتوقيته". وأعلن تأجيل النطق
بالحكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد
العقوبة على ترامب
في 18 أيلول/ سبتمبر الحالي، لكن محاميه طالبوا في آب/ أغسطس الماضي من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية،
مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات"، ذلك أن
المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ الذي وجه الاتهام لترامب ينتمي للحزب
الديمقراطي.
وقال القاضي ميرشان إنه يعتزم النطق بالحكم على
ترامب في 26 تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي "سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي
تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على
الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه. المحكمة مؤسسة عادلة
ونزيهة وغير سياسية".
ملاحقة ظالمة
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم
حملة ترامب، إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف في بيان "يجب ألا يكون هناك حكم في
القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات"، ووصفها
بأنها ملاحقة ظالمة.
يذكر أنه في أول محاكمة جنائية على الإطلاق
لرئيس أميركي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 أيار/ مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع
محاميه آنذاك 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016
بشأن علاقة غير شرعية تقول إنها جمعتها بترامب 10 سنوات.
وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم
الإدانة فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن 4
سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا
بهذه الجريمة من قبل.
MENAFN06092024000072011014ID1108646655
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.