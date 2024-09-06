الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية ويسجل خسائر للأسبوع الثاني - جريدة البورصة

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تحولت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع الدولار، في ظل تقييم صدور بيانات اقتصادية عن سوق العمل في الولايات المتحدة.
وعند تسوية التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 18.5 دولار عند 2524.60 دولار للأوقية، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للأسبوع الثاني، عقب تراجعه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%.
بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 101.23 نقطة.
وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية في أمريكا بمقدار 142 ألف وظيفة خلال أغسطس، من 89 ألف وظيفة في يوليو لكنها دون التوقعات البالغة 161 ألف وظيفة، وشهد الشهران السابقان تعديلات هبوطية كبيرة، ما أثار مخاوف بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” إن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو هدف البنك المركزي في الولايات المتحدة البالغ 2%، وإن الوقت حان الآن لخفض أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108646650
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