الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية ويسجل خسائر للأسبوع الثاني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتمكاسب أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز 16 مليار دولار في أسبوع غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة

تحولت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، مع ارتفاع الدولار، في ظل تقييم صدور بيانات اقتصادية عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التعاملات، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.75% أو 18.5 دولار عند 2524.60 دولار للأوقية، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للأسبوع الثاني، عقب تراجعه منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.1%.

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.1% عند 101.23 نقطة.

وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية في أمريكا بمقدار 142 ألف وظيفة خلال أغسطس، من 89 ألف وظيفة في يوليو لكنها دون التوقعات البالغة 161 ألف وظيفة، وشهد الشهران السابقان تعديلات هبوطية كبيرة، ما أثار مخاوف بشأن حجم التيسير النقدي المتوقع.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك“جون ويليامز” إن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام نحو هدف البنك المركزي في الولايات المتحدة البالغ 2%، وإن الوقت حان الآن لخفض أسعار الفائدة.

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