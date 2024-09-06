%81.5 من اللاجئين بالمملكة يعيشون خارج المخيمات

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ 81.5 % من اللاجئين في الأردن المسجلين لديها، يعيشون خارج المخيمات، ومعظم هؤلاء يتركزون في العاصمة، وأن 18.5 % فقط يعيشون في المخيمات المخصصة لهم.

وأشارت مفوضية اللاجئين في تقرير صدر عنها أول من أمس، إلى أنّ هناك 693.1 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، 46 % منهم أطفال، بينما غالبيتهم يقيمون في الأردن حاليا، هم من سورية، إذ تقدر أعدادهم 624.4 ألف (80 % خارج المخيمات)، وهناك 49.7 ألف عراقي، و18.8 ألف من جنسيات أخرى، بحسب الغد.

وحتى الشهر الماضي، تلقت مفوضية اللاجئين في الأردن دعما يقدر بـ133.3 مليون دولار، وهو ما يشكل 36 % من متطلبات التمويل التي تحتاجها المفوضية لتنفيذ عملياتها، وكانت قدرت في العام الحالي بـ374.8 مليون دولار.

وكانت المفوضية أعلنت مؤخرا إعادة قيمة التحويلات النقدية التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الأساسية في المجتمعات المضيفة إلى قيمتها الأصلية، والتي كانت قد بدأت بتخفيضها في أيار (مايو) العام الحالي، بالإضافة الى اتخاذها قرارا سابقا بتخفيض المساعدات بنسبة 25 % ابتداء من الشهر نفسه، بسبب نقص التمويل.

وبحسب المفوضية، فإن التمويل الموجه إليها، شهد زيادة طفيفة في الأشهر الماضية، ما أدى لاتخاذها قرارا بإعادة قيمة المساعدات النقدية، كما كانت في السابق، اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي، بحيث عادت قيمة المساعدات لـ176 دولارا لكل أسرة في المتوسط.

وكانت قيمة التحويل قد انخفضت بنسبة 25 % أي إلى 132 دولارا لكل أسرة في المتوسط في أيار (مايو) بسبب نقص التمويل.

كما أعلنت المفوضية أن حوالي 23 ألف أسرة، ستتلقى بأثر رجعي زيادة إضافية بنسبة 25 % على مساعداتها النقدية للشهر الماضي، وذكرت أنّه في تموز (يوليو) الماضي، استفاد 200 ألف لاجئ في المجتمعات المضيفة والمخيمات من المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي تعهد بدعم المفوضية بما يصل لـ129.257 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يشكل 34 % من حجم التمويل المطلوب والبالغ 374.8 مليون دولار.

وكانت المفوضية، كشفت عن ازدياد في اعداد الفقراء من اللاجئين السوريين وغير السوريين العام الماضي، مؤكدة ان هناك زيادة "مثيرة للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين الذين يعيشون في الأردن"، إذ جرى تصنيف 67 % من المسجلين منهم على أنهم فقراء العام الماضي، ارتفاعًا من 57 % في العام 2021، أي أنّ معدلات الفقر ارتفعت 10 % في 3 أعوام.

وبينت في تقريرها أن "تقييم الضعف: المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة"، أفاد بأنّ اللاجئين السوريين أكثر فقرا من اللاجئين غير السوريين، بحيث يبلغ متوسط معدل الفقر 69 % مقارنة بـ53 % لغير السوريين.

وقالت، إن فرص العمل المحدودة أدت إلى جانب انخفاض قيمة تحويلات المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، لتفاقم ظروف اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم، وقد أظهر رصد نتائج الأمن الغذائي الذي أجري في الربع الأخير من العام الماضي، تدهورا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج.

أما على صعيد اللاجئين في المخيمات، فحذرت المفوضية من تأثير "التراجع الحاد" بتمويل الاستجابة للاجئين في الأردن، وخصوصا في المخيمات، ما قد يؤدي لـ"أزمة إنسانية جديدة".

وأضافت "في وقت يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين على نحو حاد، وبالنظر إلى الاتجاه الذي يظهره هذا المسح، فيرجح بأن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات"، وأنّه ما لم يجر اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة البشر في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة.

وأكد التقرير، أنّ هناك تراجعاً حاداً في ظروف رفاهية اللاجئين منذ أنّ بات الوضع العام للاجئين في المخيمات أكثر صعوبة، اذ تدهورت الجوانب التي شملتها الدراسة من مستوى معيشي وعمل مأوى وصحة وتعليم وغيرها.

ولفت التقرير الى أنّ هناك "زيادة مثيرة للقلق في الفقر بين اللاجئين المسجلين الذين يعيشون في المخيمات"، اذ جرى تصنيف 67 % منهم على أنهم فقراء، مقارنة بـ45 % بما كان عليه حالهم في العام 2021. وقد ظهر هذا بشكل واضح في انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 دينارا شهريا للاجئين السوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، الى جانب انخفاض حاد في درجات الاستهلاك الغذائي "المقبول" مقارنة بعام 2021.

كما يتجلى هذا الارتفاع المثير للقلق في معدلات الفقر بزيادة عدد الأسر التي تتبنى استراتيجيات التكيف السلبية، وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، إذ تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي بأنّ هناك زيادة في عدد الأسر التي باتت تختار أغذية ذات جودة أقل، كأسلوب من أساليب التكيف، وأن مزيدا من اللاجئين يعتبرون بأن استهلاكهم الغذائي "ضعيف" أو "حدي" مقارنة بما كانوا عليه في العام 2022.