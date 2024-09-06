تصدير 37 جيجاواط كهرباء للعراق بستة أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدر الأردن طاقة كهربائية للشبكة العراقية بمقدار 37.1 جيجاواط منذ سريان اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) الماضي، علما أن هذه الكمية تشكل أقل من 1 %، من إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية.

ووفقا لبيانات شركة الكهرباء الوطنية الصادرة حديثا، تأتي هذه الصادرات من مجموع 131.5 جيجاواط ساعة، صدرتها الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة مع 120.8 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 8.9 %، بحسب الرأي.

وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاواط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام.

وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط.

وإلى جانب الشبكة العراقية، صدرت الشركة 90.3 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية تموز(يوليو)، مقارنة مع 117.1 جيجاواط ساعة خلال الفترة

نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته %22.9، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 4.1 % جيجاواط ساعة مقابل 3.7 جيجاواط ساعة خلال

فترة المقارنة نفسها.

يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 12888.7 جيجاواط ساعة مقارنة مع 12092.3 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 7.1 %.

إلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث(الأردنية، التوزيع وإربد) في سبعة أشهر

بمجموع 12515.1 جيجاواط ساعة مقارنة مع

11672.6 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 7.2 %.

كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 242.1 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 235.9 جيجاواط ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.6 %.

يشار هنا إلى أن شهر تموز (يوليو) هو أول شهر تطبق فيه على القطاع الصناعي التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، حيث بدأت الحكومة اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات منها القطاع الصناعي.

وقسمت هذه التعرفة اليوم إلى ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلوواط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا.

أما الذروة الجزئية، فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، الصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا.