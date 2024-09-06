إدراج «إن إم دي سي إنيرجي» في سوق أبوظبي الأربعاء المقبل

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم شركة ((إن إم دي سي إنيرجي))، التابعة لمجموعة ((إن إم دي سي))، ضمن السوق الأول ((الفئة الأولى)) اعتباراً من الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وقال السوق، في تعميم إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها ((15% أعلى و10% أدنى)) خلال هذه الجلسات الثلاث.

وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.

وشهد الطرح العام الأولي على أسهم الشركة، طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

ومع إغلاق فترة الاكتتاب، فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل مجموعة إن إم دي سي من عملية الطرح العام الأولي للأسهم، على نحو 3.22 مليارات درهم.