«دبي للثقافة» تبحث آفاق التعاون مع المجر في المجالات الإبداعية

استقبلت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، كاروي باناش، سفير جمهورية المجر لدى الدولة، يرافقه لازلو مارتون، نائب رئيس البعثة، سفارة المجر، وذلك خلال زيارته مقر ((دبي للثقافة)) في حي دبي للتصميم بدبي، حيث بحثا آفاق التعاون، وسبل توطيد الروابط الثقافية وإمكانيات تطوير برامج التبادل الثقافي وتنظيم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الآثار والتنقيب، ما يعزز الدراسات والبحوث المتعلقة بمواقع دبي الأثرية.

واستعرضت بدري خلال اللقاء أبرز المشاريع والمبادرات التي تنظمها ((دبي للثقافة))، ومن بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، ومهرجان المرموم: فيلم في الصحراء، وبينالي دبي للخط، وغيرها من البرامج التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وتطرق باناش إلى مجموعة العروض والفعاليات الفنية المجرية التي ستستضيفها ((دبي أوبرا)) و((كوكا كولا آرينا)) خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء من جانب الهيئة، منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ومنى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، وشيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ورفيعة السويدي، مديرة مكتب العلاقات الدولية، وآخرون.