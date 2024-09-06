«دبي للموضة».. تصاميم راقية تزهو ببهاء التراث

شهد اليوم الخامس من أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض، حيث سلط معهد ((فاد)) لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة في دبي الضوء، على مستقبل مواهب قطاع الموضة عبر تقديم 20 موهبة ناشئة ضمن برنامجه. وقد ضمّ عرض معهد ((فاد)) مجموعة مختارة من تشكيلات الملابس الجاهزة والأزياء الراقية، والتي تميّزت بتصاميمها التجريبية وألوانها الرائعة.

واستعرضت علامة ((REBORN)) خلال اليوم الخامس من الحدث، مجموعتها المنتظرة لربيع وصيف 2025، والمستوحاة من أنماط الحياة العصرية السريعة. وقد ضمّت هذه المجموعة قطعاً أساسية متعدّدة الاستخدامات، مثل القمصان الطويلة على شكل فساتين والمجموعات المكوّنة من قطعتين والتنانير، بتفاصيلها المميّزة وطبقات الأقمشة غير المتناسقة، لإيجاد توازن مثالي بين الأناقة الأنثوية والتصاميم الراقية والمعاصرة. وعكست مجموعة الألوان المحايدة من الأبيض والبيج والبني والأسود، براعة تصاميم هذه العلامة التجارية الراقية.

وقدّمت علامة ((Born In Exile)) للمصمّم الليبي إبراهيم شيباني مجموعة مذهلة لربيع وصيف 2025، احتفاءً بالتراث الثقافي الليبي. وقد استوحى المصمّم هذه المجموعة من أبرز المعالم الليبية، مثل نافورة ميدان الغزالة والأقمشة الليبية الشهيرة، حيث تضمّنت تشكيلة مميّزة من الملابس الرياضية والقطع المحبوكة وتصاميم الجلد المرقّع التي جمعت بين الأشكال التقليدية والأنماط العصرية. وقد احتفت مجموعة علامة ((Born In Exile)) بسحر التاريخ الليبي.

وعادت علامة التصميم الإندونيسية ((Benang Jarum)) إلى منصّات العرض العالمية في أسبوع دبي للموضة من خلال مجموعتها ((Forest Toile)). وقد مزجت هذه المجموعة، المستوحاة من أنماط ((Toile de Jouy)) الكلاسيكية الشهيرة والتي تتضمّن خطوطاً عصرية، بين درجات الألوان الوردية القرمزية والأزرق الفاتح والأبيض والفانيليا الفرنسية ضمن قطع مطرّزة بأدق التفاصيل. ونجحت علامة ((Buttonscarves)) القائمة في جاكرتا أول من أمس في ترك انطباع مميّز على الحاضرين من خلال عرض مجموعتها بعنوان ((Lucent Dusk))، والتي تميّزت بتصاميمها المصنوعة من الأقمشة الفاخرة.