Saturday, 07 September 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتبة محمد بن راشد تستعرض قصصاً ملهمة في «أصحاب الإرادة»

9/6/2024 7:28:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة نقاشية ملهمة بعنوان ((أصحاب الإرادة))، بمشاركة أمل أحمد وأحمد الرئيسي، اللذين يشكلان نموذجين للإصرار والتفوق يحتذي بهما أفراد المجتمع. وأدارت الجلسة الدكتورة ولاء الشحي، حيث تناولت جوانب ملهمة من حياة الضيفين وتحدياتهما وكيفية تجاوزها. واستعرضت أمل أحمد، رحلة إصرارها التي بدأت بحادث مؤلم تعرضت له في عام 2007، وأدت إلى سلسلة من العمليات الجراحية، ألهمتها تحويل الألم إلى قوة وعزيمة، حيث كرّست وقتها للعمل التطوعي في دول تعاني من الفقر، حتى أصبحت سفيرة للخير.

وسلّط أحمد الرئيسي، الضوء على تجربته الشخصية المليئة بالتحديات، بعد حادث تعرض له في عام 2020 بترت إثره ساقه اليمنى، حيث اختار أحمد تحويل محنته إلى قوة دفعته إلى أن يصبح اليوم لاعب كمال أجسام ومدرباً رياضياً، بالإضافة إلى تقديم بودكاست ((همم مع أحمد الرئيسي))، الذي يشارك فيه قصص نجاح أصحاب الهمم. وناقشت الجلسة دور قيادة دولة الإمارات البارز في دعم أصحاب الهمم. وقدمت الجلسة رسائل تحفيزية وتوجيهات قيمة للمستقبل.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الحضور الذين استلهموا من قصص النجاح أهمية الإرادة في مواجهة التحديات.

وفي ختام الفعالية، كرمت إدارة المكتبة الضيفين متمنية لهما دوام التوفيق والنجاح.

MENAFN06092024000110011019ID1108646474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث