مكتبة محمد بن راشد تستعرض قصصاً ملهمة في «أصحاب الإرادة»

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، جلسة نقاشية ملهمة بعنوان ((أصحاب الإرادة))، بمشاركة أمل أحمد وأحمد الرئيسي، اللذين يشكلان نموذجين للإصرار والتفوق يحتذي بهما أفراد المجتمع. وأدارت الجلسة الدكتورة ولاء الشحي، حيث تناولت جوانب ملهمة من حياة الضيفين وتحدياتهما وكيفية تجاوزها. واستعرضت أمل أحمد، رحلة إصرارها التي بدأت بحادث مؤلم تعرضت له في عام 2007، وأدت إلى سلسلة من العمليات الجراحية، ألهمتها تحويل الألم إلى قوة وعزيمة، حيث كرّست وقتها للعمل التطوعي في دول تعاني من الفقر، حتى أصبحت سفيرة للخير.

وسلّط أحمد الرئيسي، الضوء على تجربته الشخصية المليئة بالتحديات، بعد حادث تعرض له في عام 2020 بترت إثره ساقه اليمنى، حيث اختار أحمد تحويل محنته إلى قوة دفعته إلى أن يصبح اليوم لاعب كمال أجسام ومدرباً رياضياً، بالإضافة إلى تقديم بودكاست ((همم مع أحمد الرئيسي))، الذي يشارك فيه قصص نجاح أصحاب الهمم. وناقشت الجلسة دور قيادة دولة الإمارات البارز في دعم أصحاب الهمم. وقدمت الجلسة رسائل تحفيزية وتوجيهات قيمة للمستقبل.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الحضور الذين استلهموا من قصص النجاح أهمية الإرادة في مواجهة التحديات.

وفي ختام الفعالية، كرمت إدارة المكتبة الضيفين متمنية لهما دوام التوفيق والنجاح.