فيصل الحنطي وجنان آل حماد بطلا تحدي القراءة العربي في السعودية

توج تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة الطالب فيصل يوسف الحنطي، والطالبة جنان فتحي آل حماد، بطلين على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 1409990 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات ومثلوا 15382 مدرسة، تحت إشراف 24720 مشرف ومشرفة قراءة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي جرى في الدمام بحضور الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة مدير إدارة سياسات ومعايير النشاط الطلابي في وزارة السعودية، وراشد سيف الظاهري نائب سفير دولة الإمارات في الرياض، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، إضافة إلى مسؤولين وتربويين ومهتمين بالشأن التعليمي والثقافي.

وشهد الحفل تتويج الطالب فيصل يوسف الحنطي من الصف العاشر في ثانوية الشبيلي التابعة لمنطقة عنيزة، بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور، والطالبة جنان فتحي آل حماد من الصف التاسع في المدرسة المتوسطة الثامنة بالقطيف (المنطقة الشرقية)، بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين الطالبات الإناث.

كما جرى في الحفل تتويج مشعل بن عايد المالكي من منطقة الطائف بلقب ((المشرف المتميز))، وثانوية أبو طلحة الأنصاري من منطقة المدينة المنورة بلقب ((المدرسة المتميزة)). وفي فئة أصحاب الهمم، ذهب المركز الأول إلى الطالبة رنيم فهد اللهيبي من الصف الثاني عشر في ((ثانوية الخمسون)) التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

أوائل السعودية

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية 20 طالباً وطالبة.

وضمت قائمة العشرة الأوائل الذكور، إضافة إلى الطالب فيصل يوسف الحنطي، كلاً من: عبدالله علي القحطاني من الصف الرابع في ابتدائية التعلم النموذجية - تحفيظ في منطقة الرياض، وحمزة سعيد أحمد بادغيش من الصف العاشر في مدرسة دار الذكر الأهلية (جدة)، وعبدالرحمن عيد محمد بكرين من الصف الرابع في ابتدائية صلاح الدين الأيوبي (جازان)، وعز مساعد هريس العيلي من الصف التاسع في مدرسة شروق المملكة العالمية (الطائف)، وأحمد علي أحمد قربي من الصف الحادي عشر في ثانوية الفهد (رجال ألمع)، ومعاذ بدر القحطاني من الصف التاسع في مدرسة ((متوسطة الجامعة)) (الخرج)، وفارس مانع نمشان القرني من الصف العاشر في ثانوية الزبير بن العوام (بيشة)، ويزن فواز الزهراني من الصف الحادي عشر في ثانوية شعاع المعرفة (مكة المكرمة)، وعبدالرحمن سعيد هباش أبو حديد من الصف العاشر في مدرسة سعد بن أبي وقاص (ظهران الجنوب).

في حين ضمت قائمة العشرة الأوائل للإناث إضافة إلى الطالبة جنان فتحي آل حماد، كلاً من: كادي مسفر غيثان الخثعمي من الصف الخامس في مدرسة الرواد الأهلية بخميس مشيط (عسير)، ولجين محمد القحطاني من الصف العاشر في ((ثانوية 109)) (الرياض)، وريما إبراهيم حسن المهنا من الصف الخامس في المدرسة الرابعة (جدة)، ورهف عبدالرحمن الحارثي من الصف الحادي عشر في الثانوية الثامنة عشرة (الطائف)، وشريفة بنت حسن يحيى شيبان من الصف الثاني عشر في ثانوية ضمد الثانية (صبيا)، وخديجة عبدالله منصور آل حيدر من الصف الثامن في متوسطة الحضن (نجران)، وربى عايش العلوني من الصف الثالث في الابتدائية الرابعة - تحفيظ (المدينة المنورة)، ونورة بنت محمد خليفة الثاقب من الصف السابع في متوسطة تحفيظ القرآن الأولى بالطرف (الأحساء)، ولتين محمد عيسى حكمي من الصف الخامس في مدرسة ((ب 34)) (حفر الباطن).

نجاح استثنائي

وأكد الدكتور فوزان الخالدي، أن مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها الثامنة سجلت نجاحاً استثنائياً من خلال إقبال غير مسبوق على المشاركة في تصفياتها، معتبراً أن هذا التفاعل الكبير من قبل الطلبة في الوطن العربي، وأبناء الجاليات العربية حول العالم يعكس أهمية الرسالة التي يحملها التحدي، وقدرته على تحفيز الأجيال الجديدة لتكثيف القراءة والاهتمام باللغة العربية، وخوض التصفيات بجدية بالغة من أجل حصد المراكز الأولى في بلدانهم والمنافسة لاحقاً على لقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.

وقال: ((تميزت التصفيات النهائية في المملكة العربية السعودية بمنافسة شديدة بين الطلبة، وأظهر المتأهلون مستويات رفيعة في الحصيلة المعرفية والاستيعاب والقدرة على التعبير بلغة عربية عالية المستوى، وهذا النجاح المتجدد ترجع أسبابه إلى الاهتمام السعودي رسمياً وشعبياً بالشأن التعليمي والثقافي، وكذلك التعاون الكبير بين وزارة التعليم في المملكة ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))).وهنأ الدكتور فوزان الخالدي الفائزين، والمشاركين في التصفيات، كما هنأ أسر الطلبة، والكوادر التعليمية، وجميع الجهات والداعمين للتعليم ونشر الثقافة.