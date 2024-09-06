بداية حلوة

أوقف منتخبنا الوطني سلسلة انتصارات المنتخب القطري الشقيق حامل لقب كأس الأمم الآسيوية، بعد 13 من دون هزيمة، فاز بـ 11 مباراة في المباريات الدولية التنافسية، وهذا يدل عن مدى جاهزية الفريق من كل الجوانب بعد مشاركته في مونديال 2022 عندما استضاف الحدث، هذا الفوز المستحق يجب ألا ينسينا أن الطريق لا يزال شاقاً وطويلاً نحو مونديال 2026، علينا أن نفكر ونصحح الأخطاء قبل المواجهات المقبلة، حيث ستكون أشد وأسخن، فقد تابعنا الجولة الأولى التي أسفرت عن بعض النتائج غير المتوقعة، لذا الحذر واجب، وهذه التصفيات لن ترحم، فالبقاء للأفضل.

حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميناً ورائعاً على ملعب أحمد بن علي بالريان 3 - 1، ليحصد أول 3 نقاط، في مشوار المرحلة الحاسمة كبداية حلوة وطيبة أفرحتنا كثيراً، لأننا كنا بحاجة ماسة لعودة انتصارات الكرة الإماراتية التي افتقدناها على صعيد المنتخب الأول منذ فترة.

نجح الفريق كمجموعة خلال المباراة الأولى في بداية المشوار بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وهو دافع قوي للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الثلاثاء أمام إيران، حيث يتطلب اللقاء ((الياي)) وقفة جماعية لمواصلة الانتصارات والفرح الذي دخل قلوبنا، فقد كانت نتيجة كبيرة بإسقاط بطل آسيا على ملعبه!

وبرغم تقدم العنابي بهدف، إلا أن لاعبينا أثبتوا جدارتهم وتحملوا المسؤولية من أجل العودة بالنقاط الثلاث، فكانت هذه النتيجة الرائعة، حيث يتربع الأبيض على قمة المجموعة الأولى، وله ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن إيران.

بصراحة منذ زمن لم أر هذه الحيوية والقوة في الأداء، والتفكير العالي داخل الملعب، والتحرك بالكرة ومن دونها بطريقة تبين أن فريقنا كان لديه شيء في رأسه، حيث حقق ما يريد، وتعد النتيجة تاريخية كونها الأعلى في مباراة رسمية مع قطر، وهي بنتيجة 3 - 1، بعدما سبق لمنتخبنا الانتصار على شقيقه القطري 2 - 1 في 2001 في تصفيات كأس آسيا، واليوم تعود الانتصارات من بوابة الدوحة.. والله من وراء القصد