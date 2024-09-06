محمد بن راشد.. كلمات تفوح بعطر المحبة والإخاء

((هناك لحظات سيكتبها التاريخ بمِدادٍ من الإنجازات، لحظات لا تُجاريها لغة الكلمات. من تلك اللحظات لحظة إعلان اتحاد الإمارات)) بهذه الكلمات الفيّاضة بالحب والفخر والاعتزاز افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القصة السابعة والعشرين من سيرته الذاتية الرائعة (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً) والتي جعل لها عنوان ((إعلان الاتحاد)) ترسيخاً لهذه اللحظة الخالدة في تاريخ الوطن، وتعبيراً عن عمق رسوخها في عقله ووجدانه، وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو الذي سهر الليالي الطوال وشاطر رجال الدولة الكبار هموم توحيد أبناء الوطن تحت راية واحدة تكون عنواناً لمجدهم، وصفحة جديدة في تاريخ حياتهم، ونموذجاً يُحتذى في جمع الكلمة وتوحيد الصفّ في مرحلة هيمنت فيها حالة الانقسام والتشرذم على الكثير من البلاد العربية على وجه الخصوص قبل أكثر من خمسين عاماً.

ولأنّ الأحداث الكبرى يصنعها الرجال الأوفياء، فإن ذاكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحتفظ بتفاصيل أولئك الفرسان الذين وضعوا أيديهم الطيبة الشريفة في يد القائد الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، والذي سانده بجسارة وحكمة صاحب الذكرى الطيبة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وآزرهم وشدّ على أيديهم فرسان الوطن من حُكام باقي الإمارات، الذين يحتفظ لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بمكانة خاصة في قلبه النبيل الفيّاض بالحب والوفاء لهذه الكوكبة من رجال الوطن الذين كتبوا أروع قصص النبل والإيثار حين رفعوا بسواعدهم المجتمعة لواء الوطن ليظلّ خفّاقاً في سماء المجد العالية، وليكتبوا بمِداد الوفاء سيرة الأرض والإنسان على ثرى الإمارات الحبيب.

من بين الشخصيات الوطنية الكبرى التي دعمت قيام دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم إمارة عجمان، حفظه الله، وتقديراً لهذا الدور الوطني الكبير، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة ثمينة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تفوح بعطر الإخاء الذي يجمعه بصاحب السمو حاكم عجمان عبّر فيها عن تقديره واحترامه لهذه القامة الوطنية العالية، وهي في جوهرها تعكس روح الإخاء والنبل التي تسود في هذه الدولة الرشيدة، حيث استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الحضور العميق لأخيه حاكم عجمان قائلاً: ((أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، لك منّا كلّ التحية والتقدير، لك منّا ومن شعبك كلّ المحبة والتوقير)) فبهذه الكلمات الفوّاحة بعطر المحبة والصدق يخاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مُعبّراً بذلك عن أخلاقية راسخة نشأ عليها فرسان هذه الدولة الذين تربَّوْا على قِيَم الاحترام والتقدير لكل فرسان الوطن، باعثاً إليه تحية من قلبه النبيل ومن قلوب أبناء شعبه الذين يعرفون كم بذل هؤلاء الرجال من الجهد والتضحية في سبيل أن تكون الإمارات على ما هي عليه اليوم من المجد والرفعة والسؤدد.

((بذلتَ غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان: تأسيساً وبناءً وقيادةً، ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدئه، رفيقاً للمؤسسين ومسانداً وعضيداً لمن جاء بعدهم)).. إنّ هذا التقدير من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هو تقدير مستحق وتحية عاطرة تعبّر عن احترام الدولة ورجالها وشعبها للجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في تأسيس إمارة عجمان والارتقاء بها، والحفاظ على مكتسباتها ضمن دائرة الاتحاد المتماسكة مع باقي إمارات الوطن، حيث كان صاحب السمو حاكم عجمان من المخلصين لفكرة الاتحاد والداعمين لها والمحافظين على منجزاتها، محافظاً على الإرث الذي تركه المؤسسون الأوائل الذين حمل معهم عبء التأسيس ومواجهة التحديات، وظَلَّ عظيم الوفاء لمسيرة الوطن من خلال دعمه ومساندته لكل القادة الذين تسلموا الأمانة بعد رحيل المؤسسين الكبار.

((أخي الشيخ حميد: نفخر بك علَماً خالداً من أعلام دولتنا، ونفخر بأبنائك الذين يواصلون مسيرتك المباركة، وندعو الله أن يُديم عليك الخير والصحّة والتوفيق في مسيرتك المباركة))، ويبلغ الإخاء والاحترام ذروته في هذه الكلمات النادرة التي لا تطيب بها إلا أخلاق فارس عظيم الأخلاق يعرف أقدار الرجال، ويعبّر بكل صفاء ووضوح عن عمق محبّته لهم، حيث يؤكّد على فخر الدولة والوطن بصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الذي هو أحد الأعلام الكبار في تاريخ الإمارات الحديث، وأحد الصناديد الشجعان الذين قام على أكتافهم بناء هذا الوطن الشامخ، فكان موقفاً رائعاً وثميناً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يرقم هذه الكلمات بمداد الوفاء لتكون في صفحة ناصعة من صفحات مجد هذا الوطن الكبير بأبنائه وقادته الفخور بفرسانه وسادته.

((أخوك الدائم على محبته... محمد بن راشد)) وبأخلاق القادة الكبار يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمق هذه العلاقة التي تجمعه بأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ليظل محمد بن راشد هو ضمير هذا الوطن الذي يكتب أمجاده، ويحتفي بإنجازاته، ويغرس في قلوب أبناء شعبه كل القيم النبيلة التي تليق بالإنسان الإماراتي الذي سيظل وفيّاً لهذه الوجوه الطيبة التي تعلّمنا منها أعمق دروس الإنسانية والفروسية الأخلاقية.