انتصار مونديالي في وقته

كان انتصاراً مهماً ورائعاً في توقيته، ذلك الذي أحدثه منتخبنا الوطني الأبيض الإماراتي على شقيقه المنتخب القطري، في مستهل المشوار الحاسم والطويل، سعياً للتأهل لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

نعم كان مهماً لأنه بمثابة رد اعتبار بعد سلسلة طويلة من الهزائم امتدت لسنوات، ونعم كان مهماً لأنه تحقق على بطل آسيا لمرتين متتاليتين، وألحق به أول هزيمة بعد 11 انتصاراً على أرضه وبين جماهيره، لكن الأهم من كل ذلك أوجزه في النقاط التالية:

أولاً: لأنه جاء في التوقيت الذي كان فيه منتخبنا في أمس الحاجة إليه، فقد أزاح عن كاهلنا وكاهل جماهيره تلك الشكوك التي كانت تساورنا، والغموض الذي كان يكتنف فترة الإعداد ومفاجآت قائمة اللاعبين.

ثانياً: إنه انتصار مونديالي، وفي المرحلة الأخيرة والحاسمة التي تعطي تذكرة المشاركة مع أفضل منتخبات العالم، وشتان الفارق بين المونديال وغيره من المنافسات الأخرى.

ثالثاً: أن تبدأ مشوارك المهم هذا بالفوز، فهو شيء رائع يرفع من قدرك ويزيدك ثقة في نفسك من أجل المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.

رابعاً: إن هذا الانتصار تحقق على أحد منافسيك المباشرين في هذه المجموعة، فهناك الكثيرون الذين يرون أن المنافسة على المقعدين بين ثلاثة هم إيران والإمارات وقطر، وإن كنت أرى بعد مفاجآت الجولة الأولى أن الفرصة مواتية للجميع، بعد أن ضاقت الفوارق وبدأت المفاجآت.

خامساً: إن هذه الريمونتادا الإماراتية الثلاثية قد وضعت منتخبنا في صدارة المجموعة، وهذا ليس بالأمر الهين لا سيما من الناحية المعنوية.

آخر الكلام

هذا الفوز الكبير سيكون معيناً بإذن الله على مواجهة منتخب إيران يوم الثلاثاء المقبل، قولوا يا رب.