استنزاف بلا أفق

الحرب وسيلة من وسائل السياسة، ولكل حرب قواعد تحكمها وأهداف تحققها، لكن الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، غابت عنها السياسة، وتخلت عن كل القواعد، وفقدت معظم أهدافها، واختطفت الإقليم والمنطقة إلى منعطفات خطيرة، واستنزاف قاس بلا أفق، وأوقات مستقطعة من زمن استقرار الإقليم، وحسابات مركبة ورهانات خاسرة، فهذه المرة لم تأت النتائج على هوى المعطيات، بدأت الحرب في اتجاه ومسار، وسرعان ما تعددت اتجاهاتها ومساراتها، وفتحت شهية التدخلات الإقليمية والدولية. لكل حرب أمراء، وأثرياء، ولا شك أن أمراء الحرب يظهرون على سطح الأحداث منذ أكثر من عشرة أشهر، أما الأثرياء فيتمثلون في شركات السلاح العابرة.

قلت إن هذه الحرب تحديداً، كان يراد بها أن تكون خاطفة، لكنها طالت بسبب عدم دقة الحسابات، وبصراحة أكثر لم تكن هناك أهداف كبرى، بل صفقات صغيرة، ولا نريد هنا أن نخوض في الخطاب الإعلامي بين الطرفين عن سبب اندلاع الحرب، فقد كان ممكناً ألا تقع مثل هذه الحرب، لكن أطرافاً إقليمية ودولية، كانت لديها مصلحة في إشعال الشرق الأوسط، بدءاً من الأراضي الفلسطينية، وهي المسرح المناسب لتنفيذ المخططات وتوصيات المختبرات الإقليمية والدولية.

مدمنو الحرب، وجدوا الفرصة في هذا الصراع، أعادوا ترتيب مطامعهم، لعبوا بمقدرات الخرائط، ظنوا أنهم يعيدون رسمها من جديد، أرادوا تعطيل أفكار، كانت تتردد في أفق المنطقة، لم يدرك أحد منهم أنهم زرعوا قنابل موقوتة، وهم لا يعلمون في أي توقيت يمكن أن تنفجر هذه القنابل، باتت الصواريخ والمسيرات لغة الحوار وأوراقاً للمناورة.

حروب هذا الزمان اختلفت تماماً عن قواعد أية حروب سابقة، فأطراف هذه الحروب ليست السلطات الحاكمة فقط، إنما تتعدد رؤوسها القيادية، وصارت كالأخطبوط الذي يملك أذرعاً عدة ومختلفة، وقد تتشابك الخيوط ولا نعرف، حقاً من ضد من، لكن الثابت الوحيد هو شعوب المنطقة الذين باتوا ضحايا في حاضرهم ومستقبلهم، وأضحت أوطانهم تحت حصار كل القوى العالمية التي أفرغت مخازنها من السلاح، ونقلته إلى تخوم وقلب المنطقة، ومن المعروف - بالطبع - أن السلاح عندما يخرج من المخازن لن يعود إلى حالته الأولى، وبالتالي فإن رائحة البارود تلف خرائط المنطقة، وكأن مستقبلها أصبح مرهوناً للذين خططوا لحروب عابرة وسريعة، وإذ بها تخون تقديراتهم وتتحول إلى صراع يتسع يوماً بعد الآخر، وتخرج الأفاعي عن طوع مروضيها، وبقدر اتساع رقعة الحرب، بقدر اتساع حلم ومصالح أطرافها الذين غرقوا في نشوة الحرب بحثاً عن مكانة، أو استعادة مكانة، أو فرض مكانة جديدة.

إن هذه الحرب التي تدور في الأصل في ميدان صغير، كما يتبدى من مساحة غزة التي تبلغ 365 كيلومتر مربع، فإن دخانها غطى سماء كل القوى العالمية، والإقليمية، وأكاد أقول إن الاصطدام جرى ويجري بين هذه القوى تحت هذا الدخان الكثيف، فلا أحد يعلم إلى أي طريق ستنتهي به هذه الحرب، التي جعلت الإقليم في حالة هشاشة، ولم تفلح أدوية المجتمع الدولي، بكل أطيافه ومنظماته وهيئاته الدولية في وأد أخطار مدمني الحرب، بل بات الجميع يترقب، بين عشية وضحاها، مفاجآت وأخطاراً ونذراً لحرب أكثر اتساعاً، قد تقودها أطرافها إلى حرب عالمية ثالثة، وقد تقود العالم للإقامة داخل نفق مظلم، وهي حرب لا يمكن قياسها بالحربين العظميين الأولى والثانية، إذن، وسط هذه الزلازل التي تهدد الخرائط، ووسط الهلع الذي يطارد المنطقة، فإنني أقول: ارفعوا أيديكم عن المنطقة، فهي لن تستقر والأيادي تضغط على الزناد، لا سيما أن العناد السياسي أصبح يحرك بيادق الحرب على رقعة الشطرنج.