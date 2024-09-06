الإعلام للتواصل الإنساني

حمّلت كلمة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي اختتم فعالياته يوم الخميس الماضي الإعلاميين مسؤولية توظيف الإعلام في خدمة الإنسانية والأوطان، حيث وصف معاليه هذه الوسيلة بأنها ((شريان الحضارات.. وأنها عصب التواصل وبناء الجسور بين الشعوب)).

أهمية كلمة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد تتضاعف كونها جاءت في لحظة مهمة من تاريخ إعادة توجيه الإعلام الخليجي بعد تلك المبادرة التي أطلقها لأبناء دول الخليج العربي بشأن إيقاف الإساءات ضد الدول الخليجية، والتي تفاعلت معها كل الدول الخليجية، ولاقت اهتماماً من العديد من المسؤولين والإعلاميين العرب بعدما أصبحت هذه الوسيلة للأسف الشديد إحدى أدوات خلق الخصومات بين الشعوب، وكذلك أداة للإساءة ضد الرموز الدينية والسياسية والوطنية.

علة الإعلام في وقتنا الحالي أنه أصبح مشاعاً، فالكل يعمل بهذه المهنة ذات الأهمية الكبرى في بناء المجتمعات وخلق التواصل بين الحضارات، والسبب يعود إلى حالة الانفجار والفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت في يد كل الناس بمن فيهم الذين لا علاقة لهم بهذا المجال، بل إنها أتاحت الفرصة لأصحاب النوايا السيئة والخبيثة ضد الشعوب والأوطان لتوظيف الإعلام خدمة لأجنداتهم التخريبية، ولخلق مشكلات بين أبناء الوطن الواحد أو بث الفرقة والتسبب في خلافات بين الشعوب التي تجمعها الروابط الاجتماعية والثقافية، لذا أصبح علينا لزاماً وضع البرامج الإعلامية التثقيفية والتوعوية لتعزيز الفهم لدى أفراد المجتمع وتعزيز وترسيخ القيم الحميدة والسلوكيات السوية.

أكاديمياً، الإعلام يدرس في الكليات والجامعات ومع أن التركيز يكون في خلق إعلام مسؤول يخدم الأوطان والإنسانية إلا أن هناك ممارسات على أرض الواقع تختلف عما يتم تدريسه، وهذا يدفعنا إلى التأكيد بأن الإعلام ثقافة وليس تخصصاً أكاديمياً فقط، إن الإعلام يحتاج إلى الدراسة النظرية وكذلك الممارسة المسؤولة.

في كليات الإعلام توجد العديد من المساقات التي تمكن الطالب من التحليل والكتابة الإعلامية، بل تمكنه من الفهم الشامل للإعلام ونظرياته ومهاراته، إلا أنني هنا أدعو لتعزيز القدرات والمهارات التي تمكن الطالب من مواجهة خطاب الكراهية، والذي أصبح واضحاً للمراقب، خاصة المتابع للقضايا والتحولات السياسية والاجتماعية حول العالم، نرى أن اليمين المتطرف في عدد من الدول أصبح صاحب الصوت الأعلى، بل أصبح على قمة الهرم السياسي بخطابه المتطرف العنصري.

من هنا ومن خلال متابعتي للتحولات الفكرية والاجتماعية في مختلف دول العالم، راودتني بعض التساؤلات مثل كيف نحمي مجتمعاتنا وأفرادها من هذه المخاطر؟ والتساؤل الأهم لماذا لا يكون لدينا مادة علمية تدرس في المدارس تسمى الثقافة الإعلامية؟ تمكنهم من فهم وسائل الإعلام، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وما يعرض على القنوات الإعلامية المؤدلجة، وكيف تعمل وكيف تسعى للتأثير على فكر وعقل وسلوك الجمهور؟

للثقافة الإعلامية تعريفات كثيرة، أحد التعريفات يعرفها بأنها ((القدرة على متابعة وتحليل وتقييم المعلومات، إضافة إلى القدرة على توصيل المعلومات أو الرسائل عبر وسائط إعلامية مختلفة سواء كانت مطبوعة أم غير ذلك)).

لذا انطلاقاً من فكرة تدريس الثقافة الإعلامية، أرى بأنه لابد من التعاون والتكامل بين قطاعين مهمين هما قطاع الإعلام والقطاع المهم والأكثر حيوية، قطاع التعليم أرى أنه من الأهمية والضرورة طرح مادة أو دروس علمية وتربوية للثقافة الإعلامية حتى يتمكن الطالب من اكتساب مهارات التفكير النقدي لتساعده في متابعة وفهم وتحليل وتقييم كل ما يصل إليه سواء من وسيلة إعلامية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو كتاب أو مقال أو حتى حوار شخصي، أي أنه لابد أن يكتسب الطلبة القدرة والفهم على تقييم ومعرفة مصادر المعلومات ومعرفة ما هي توجهاتها وأفكارها وأهدافها.

ولأننا نتعلم من تجاربنا وتجارب غيرنا، لتكن المرحلة السابقة التي امتدّت من 2011 إلى وقتنا الحاضر درساً مستفاداً خليجياً وعربياً في كيفية الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها هذه الدول، لأنها كما يبدو الأكثر استهدافاً من الذين لا تفرحهم استقرار هذه الدول. ومن المهم البناء على المبادرة التي أطلقتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من منطلق المسؤولية الوطنية لكل أبناء هذه المنطقة لأن أي خلل في أي دولة لن يستثني أحداً.